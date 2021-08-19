 

Мужчина, который заявлял о бомбе в пикапе возле здания Конгресса США, сдался полиции

19.08.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

The suspect, 49-year-old Floyd Ray Roseberry, has been to safely taken into custody. pic.twitter.com/06RcwTcasQ

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

Видео опубликовала в Twitter журналистка Хейли Телбот. 

He surrenders: pic.twitter.com/VJwbUB2P2N

— Haley Talbot (@haleytalbotnbc) August 19, 2021

Правоохранители подтвердили, что мужчину зовут Рэй Роузберри, ему 49 лет. 

Роузберри сегодня примерно в 9.15 по местному времени (16.15 – по киевскому) заявил, что в его пикапе есть бомба. Он выложил в Facebook видео, на котором показал контейнер (или канистру) и, называя этот предмет взрывчаткой, требовал разговора с президентом США Джо Байденом. 

Страница Facebook-пользователя Рэя Роузберри сейчас удалена, но стрим выкладывали в YouTube. 

Из-за сообщения о бомбе людей из ряда зданий вокруг Капитолия эвакуировали, территорию перекрыли полицейскими машинами и баррикадами. Сенат и Палата представителей не заседали, эвакуированы также были сотрудники Верховного суда США, уточняет СNN.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Луцкого террориста задержали во время штурма

12.07 / В Украине снизился прирост новых случаев COVID-19

04.07 / Сенатор объяснил право Москвы выдвигать требования Киеву

02.09 / Контактная группа по Донбассу договорилась о продолжении перемирия

23.01 / Кандидату на должность главы представительства НАСА в РФ отказали в визе

18.10 / Ломаченко – Лопес. Онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

25.10 / Пациент выпал из окна коронавирусного госпиталя в Ростове

29.06 / В Кремле ответили на вопрос о вероятности новых ограничений по коронавирусу

24.04 / Путин ввел ограничения в отношении диппредставительств “недружественных стран” в РФ

28.03 / Эксперт рассказал, как злоумышленники взламывают устройства при помощи Bluetooth

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика