Мужчина, который заявлял о бомбе в пикапе возле здания Конгресса США, сдался полиции

The suspect, 49-year-old Floyd Ray Roseberry, has been to safely taken into custody. pic.twitter.com/06RcwTcasQ

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

Видео опубликовала в Twitter журналистка Хейли Телбот.

He surrenders: pic.twitter.com/VJwbUB2P2N

— Haley Talbot (@haleytalbotnbc) August 19, 2021

Правоохранители подтвердили, что мужчину зовут Рэй Роузберри, ему 49 лет.

Роузберри сегодня примерно в 9.15 по местному времени (16.15 – по киевскому) заявил, что в его пикапе есть бомба. Он выложил в Facebook видео, на котором показал контейнер (или канистру) и, называя этот предмет взрывчаткой, требовал разговора с президентом США Джо Байденом.

Страница Facebook-пользователя Рэя Роузберри сейчас удалена, но стрим выкладывали в YouTube.

Из-за сообщения о бомбе людей из ряда зданий вокруг Капитолия эвакуировали, территорию перекрыли полицейскими машинами и баррикадами. Сенат и Палата представителей не заседали, эвакуированы также были сотрудники Верховного суда США, уточняет СNN.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—