В Украину пытались ввезти фальшивый $1 млн из аннексированного РФ Крыма – прокуратура АРК

Отмечается, что злоумышленники планировали ввезти в Украину около $1 млн поддельных купюр.

По данным следствия, фальшивые купюры подозреваемые сбывали с помощью Telegram-канала – доставляли через почтовые отделения и передавали во время личных встреч. Стоимость поддельных купюр составляла 50-60% от номинальной их стоимости.

Фото: ark.gp.gov.ua

В среду правоохранители провели спецоперацию и задержали семерых фигурантов во время сбыта фальшивых $10 тыс.

Фото: ark.gp.gov.ua

Подчеркивается, что в ходе 14-ти санкционированных обысков в Киеве, Харькове, Кривом Роге и на территории Донецкой области правоохранители изъяли деньги, средства техсвязи, автотранспорт и огнестрельное оружие.

Фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении по ч.2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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