“Менеджер банка сказал мне: “Беги!” Афганский режиссер Карими рассказала, как покидала Кабул

“Такого мы не ожидали. Это произошло буквально через несколько недель. Никакого плана [как выживать] у меня не было. Я надеялась, что наше правительство, международное сообщество, ООН, американское посольство – и все эти люди, которые тратили сумасшедшие деньги на Афганистан – защитят нас. Но нас никто не защитил. Чиновники бежали первыми. Даже американцы сбежали. А потом, когда “Талибан” начал встречаться с Россией, Китаем, Ираном, Пакистаном – это показало, что это очень опасно. Ведь все эти страны хотят, чтобы Штаты проиграли и для этого используют нас. Для них не имеет значения, напуганы мы или нет. Я впервые задумалась о том, что возможно придется спасать семью ровно за день до того, как вошел “Талибан” в Кабул”, – сказала она.

Карими рассказала, что в день, когда талибы вошли в Кабул, пошла в банк и увидела там “бешенную толпу”.

“Денег в отделении банка не было – их прислали из центрального банка. Я ждала два часа. Затем началась стрельба. Менеджер банка сказал мне: “Беги!”. Я спрашиваю, почему. Он говорит, потому что “Талибан” зашел в город. Я говорю, что это неправда. Он повторяет: “Беги!”. Он провел меня через задний ход и вызвал для меня такси. Но дорога была заблокирована, такси остановилось. Тогда я выскочила и побежала. Из банка к моему дому –- где-то полчаса пешком. А я бежала. Город был таким озадаченным. Кто-то верил, что это правда, кто-то был в шоке. А кто-то смотрел на меня – особенно мужчины – и спрашивали: “Почему бежишь?”. Меня все знают в лицо дома, поэтому для них это было: вот она, директор Afghan Film, убегает”, – рассказала Карими.

По словам режиссера, она остановилась “где-то посередине дороги”.

“Я спросила себя, почему я бегу. Чего я боюсь. А потом начала снимать – потому что поняла, что мир должен это знать. И выставила в Instagram. За два дня до этого я написала открытое письмо всем кинематографистам мира. Я попросила их послушать нас и не молчать. Говорите об Афганистане. Потому что нет, здесь нет гражданской войны. Нас к этой войне заставили извне. Но реакции почти не было. И вдруг, после этого видео – меня заметили. Но было поздно”, – добавила она.

Карими рассказала, что с украинскими дипломатами ее связала президент Академии кино и телевидения Словакии Ванда Грицева.

“Она начала искать связи и вскоре сказала: “Я соединю тебя с украинцами, у меня там есть друзья, они могут помочь”. Она соединила меня с Офисом президента Украины, объяснила ситуацию, и тогда уже Офис президента начал искать варианты. Мне звонили из Украины – дипломаты, сотрудники Офиса президента, все – и они сказали: “Срочно езжай в аэропорт, потому что в 4.15 будет самолет”. Я позвонила брату, что забираю его, забрала его с семьей, с детьми, родственник подогнал машину и уехали”, – рассказала Карими.

Режиссер и ее родственники не успели на украинский самолет, который забрал из Кабула 79 человек. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что Карими и ее родных в результате “спецоперации с паролями” посадили на турецкий военный борт, и они сначала прилетели в Турцию, а потом в Украину. Сейчас Карими находится в Киеве.

Контекст:

Карими – глава национальной кинокомпании Afghan Film, первая в Афганистане женщина с докторской степенью в отрасли кинопроизводства. Еще 15 августа она писала в Instagram, что не хочет уезжать из страны, и призывала мир “не отворачиваться” от Афганистана, почти вся территория страны на тот момент уже была захвачена талибами.

Один из последних фильмов Карими “Хава, Марьям, Аиша” о беременности и абортах в Афганистане был показан на Венецианском фестивале в 2019 году, сообщает Variety. Она высказывала опасения за свою жизнь после захвата талибами территории страны, отметило издание.

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина “будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов”. 18 августа в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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