Прокуратура сообщила о новых обысках на коммунальных предприятиях Киева и в горгосадминистрации

Следственные действия проводилисьв служебных помещениях КП “Информатика”, КП “Киевгорсвет”, в офисных помещениях подрядных организаций, “которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения”.

Сумму ущерба прокуратура не указала, отметив только, что уголовное производство открыто акту завладения бюджетными средствами “путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности”.

Также в четверг обыскивали Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения “Спецжилфонд”, КП “Жильеинвестстрой-УКБ” и офисы подрядных организаций.

“Следствием установлено, что в течение 2019-2021 годов группой лиц из числа руководителей Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, КП “Спецжилфонд”, КП “Жильеинвестрой-УКБ” проведены подконтрольные тендерные закупки и привлечены аффилированные с участниками группы подрядные предприятия. […] В целом указанной группой лиц по результатам проведенных подконтрольных закупок перечислено в пользу аффилированных подрядчиков более 250 млн грн”, – объяснили в прокуратуре столицы.

Рассказали в прокуратуре и об обысках в Управлении туризма КГГА.

“Следственные действия проведены с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись”, – объяснили в ведомстве.

Контекст:

С мая на коммунальных предприятиях Киева и в департаментах КГГА периодически проводятся обыски (по данным Госфискальной службы, речь идет о десятках обысков и допросов), которые мэр Киева Виталий Кличко сравнивал с “махровыми налетами” времен беглого экс-президента Виктора Януковича. Городской голова Киева связывал следственные мероприятия с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента Украины.

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