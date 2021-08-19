 

Москвичи выбрали название для еще одной станции БКЛ

19.08.2021, 21:40, Разное
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Жители столицы отдали предпочтение варианту “Нагатинский Затон”. За него проголосовали 46,89% пользователей проекта “Активный гражданин”.

Новая станция строится в 500 метрах от бывшей территории судостроительного завода, поэтому на голосовании был также вариант “Корабельная”. Ему отдали предпочтение 27,20% голосовавших. А вариант “Речная” пришелся по душе 16,42% “активных граждан”.

Более двух тысяч пользователей предложили свои варианты. Среди них – “Москворечная”, “Судостроительная”, “Речные ворота”, “Тихая гавань”.

Новая станция расположена на юго-восточном отрезке Большой кольцевой линии. Она откроется в 2022 году в составе участка “Нижегородская” — “Каширская”.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших проектов развития метро в мире. Решение о строительстве нового пересадочного контура принял мэр Сергей Собянин в 2011 году.

На большом метрокольце будет 31 станция, его длина – 70 километров. Оно сократит время в пути для пассажиров на 18-20 минут.

С 2011 года новые станции метро в шаговой доступности получили почти четыре миллиона москвичей, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По его словам, по темпам строительства подземки сравниться с российской столицей могут только китайские города.

За эти годы в столице было построено 173 километра линий метрополитена, 88 станций. Запущено Московское центральное кольцо и первые два Московских центральных диаметра.



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