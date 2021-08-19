Мнение: Награды капитана Грусланова

Как-то никогда не попадалось это фото раньше.

Капитан Владимир Грусланов с наградами а Первую мировую и Великую Отечественную Войну. Плюс у него еще было наградное оружие за Гражданскую войну.

Более известная фотография с ним, сделана в Берлине 1945 года.

Для тех, кто не знает о ком речь.

Владимира Николаевича Грусланова знали в довоенном и послевоенном Ленинграде как неутомимого организатора военно-исторических музеев и экспозиций, страстного коллекционера воинских реликвий. Коллекционер он был необычный – все, что удавалось найти, купить, выменять, Владимир Николаевич щедро и бескорыстно отдавал в музеи, и уговаривал частных коллекционеров последовать его примеру. По самым скромным подсчетам, на вечное хранение в музеи страны В.Н. Грусланов передал более тридцати тысяч экспонатов.

Он родился в дагестанском Буйнакске, в семье горца и кубанской казачки. Рано остался сиротой, воспитывался в детском доме. После окончания городского училища работал на шахтах, разнорабочим. С началом Первой мировой ушел на фронт добровольцем, служил в полковой разведке в Кавказских казачьих войсках. За личную храбрость был награжден орденами Георгия всех четырех степеней (полный Георгиевский кавалер).

Всем сердцем Владимир Грусланов принял революцию. В 1917-м вступил в РСДРП, а в 1918-м добровольцем пошел служить в Красную армию. Командиром конной разведки участвовал в боях с Деникиным, Махно и Петлюрой.

В 1920 году Грусланов приехал в Петроград. В только что созданный Музей революции он передал боевые карты, плакаты, экземпляры военных газет. Большая выставка этих материалов имела громадный успех, который подтолкнул Грусланова к мысли посвятить этому занятию свою жизнь.

Он увлекся историей, занялся собирательством и поисками материалов и реликвий, организовывал музеи, зачастую неожиданные. Так, в 1928 г. при клубе Октябрьской железной дороги при участии Грусланова начал работать передвижной музей, в котором была представлена богатейшая коллекция денежных знаков времен гражданской войны и революции, а также технология производства купюр и монет и даже принцип работы сберегательных касс.

Вскоре В.Н. Грусланов становится сотрудником ленинградского Артиллерийского музея. В 1938 году его командируют в новгородское с. Кончанское для организации музея А.В. Суворова. Под руководством Грусланова подготовительные работы по сбору материалов и организации музея шли в 1938-1941 гг. Суворов был кумиром Грусланова. Знаток суворовских мест и биографии великого полководца, неутомимый собиратель суворовских реликвий, Грусланов досконально обследовал «суворовский край» – села Любытинского и Боровичского районов, был пламенным агитатором за идею музея в боровичской прессе. 22 декабря 1940 года, в 150-летнюю годовщину героического штурма Измаила, в Кончанском был открыт памятник А.В. Суворову. Музей открыть не успели – грянула Великая Отечественная.

С началом войны В.Н. Грусланов, как и прежде, добровольцем идет на фронт. В 1941 г. он воюет под Ленинградом, на печально знаменитом «Невском пятачке», ставшем одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. В 1942-м, когда его часть оказалась в новгородских краях, Грусланову довелось увидеть свое детище – Дом музей Суворова в Кончанском. Его только что открыли для посещения, и он с волнением вошел в знакомые комнаты, где толпились солдаты и офицеры – бойцы Волховского фронта, его первые посетители…

В Великую Отечественную Владимир Николаевич Грусланов был трижды ранен, освобождал Прибалтику и Польшу, дошел до Берлина. Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги». Всю войну рядом с этими наградами носил свои 4 Георгиевских креста.

Одна из самых известных его фотографий 1945 года запечатлела капитана Владимира Николаевича Грусланова в берлинском парке Тиргартен, в строю перед парадом в честь торжественной передачи Знамени Победы военному коменданту Берлина генералу Н.Э. Берзарину для отправки его в Москву.

После войны В.Н. Грусланов вернулся на работу в Артиллерийский музей. Наряду с этим принимал активнейшее участие в восстановлении военно-исторического музея А.В. Суворова в Ленинграде, а затем стал его директором. С неукротимой энергией принялся за создание суворовских музеев по всей стране, в том числе в городах Очаков, Измаил, в селе Тимановка Винницкой области. В 1949 г. под руководством В.Н. Грусланова здании бывших казарм Суздальского пехотного полка, где когда-то молодой полковник Суворов разрабатывал основы своей будущей «Науки побеждать», была открыта экспозиция о пребывании А.В. Суворова в Новой Ладоге. Она стала базой для создания Новоладожского историко- краеведческого музея.

Владимир Николаевич был непревзойденным рассказчиком – где бы он ни появлялся, вокруг сразу собирался народ, чтобы послушать его удивительные истории о поисках исторических, прежде всего суворовских, реликвий.

Эти рассказы стали основой книг о Суворове, большинство из которых он написал в соавторстве с еще одним поклонником великого полководца Михаилом Лободиным. Их книга «Шпага Суворова» выдержала пять изданий, и расходилась мгновенно. В главе «Орлиное гнездо» В.Н. Грусланов вспоминает о том, как создавался музей Суворова в с. Кончанском, здесь же – рассказ о дорогой фронтовой встрече с солдатом, кончанским жителем, и услышанная от него «старинка про Суворова». Многие случаи из жизни, встречи с самыми разными замечательными людьми, почти детективные истории поисков старинных реликвий описаны Груслановым в книгах «Дары Измаила», «По дорогам прошлого», «Серебряные трубы».

Владимир Николаевич Грусланов, кадровый офицер, «военная косточка», любил армию. Вся его жизнь – музейная, собирателя-коллекционера, писателя – завязана на военной истории, овеянной высоким воинским духом русского солдата. Он был убежден, что «реликвии славного прошлого помогают понять связь нового со старым, уяснить, что побуждало наших предков на подвиги и свершения во имя отчизны, взять на вооружение лучшее из их опыта, укрепить веру в силу и возможности человека».

Вот почему в течение шестидесяти лет Владимир Николаевич Грусланов неутомимо разыскивал документы и реликвии, связанные с отечественной историей, и писал свои удивительные книги, со страниц которых с нами до сих пор дружески беседует человек замечательной душевной широты и неописуемой душевной щедрости.

https://ant53.ru/article/108/ – цинк

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45834388/?static_hash=0dad4ccce6c68cad8e6c16d971fa47a7v1 – наградной лист на орден "Красной Звезды"

Исключительно цельный человек.

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