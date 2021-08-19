Мнение: 120 лет тюрьмы за фальшивые справки, детский коронавирус и британская медицина

1. «Их нравы». Если в России за фальшивые справки о коронапрививках мошенники рискуют лишиться свободы на срок до 2 лет, то в США речь идёт уже о пожизненном заключении:

Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, который продал через интернет более сотни свидетельств о вакцинации от COVID-19 и теперь может сесть в тюрьму на срок до 120 лет, сообщило во вторник министерство юстиции США.

Власти предъявили 34-летнему жителю Чикаго Тангтанг Чжао 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности. “Если он будет признан виновным, то ему может грозить 10 лет тюрьмы по каждому пункту”, – сказано в пресс-релизе.

Фармацевта подозревают в том, что в марте-апреле 2021 года он продал 11 различным покупателям 125 подлинных бланков, выдаваемых медицинским регулятором CDC в подтверждение вакцинации от COVID-19. За каждый бланк, который заполняется вручную, он брал по 10 долларов, сказано в релизе.

“Сознательно продавать непривитым лицам вакцинационные карты означает ставить под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев. Торговля по дешевке безопасностью нашей нации не только оскорбляет тех, кто борется с пандемией, но и является федеральным преступлением с серьезными последствиями”, – сказал руководитель чикагского офиса ФБР Эммерсон Бью-младший.

https://ria.ru/20210817/arest-1746136919.html

2. Всё больше детей и молодых людей заражаются коронавирусом и болеют тяжело (во всяком случае, в процентном соотношении):

https://lenta.ru/news/2021/08/13/covid_deti/

Рост заболеваемости и числа тяжелых случаев COVID-19 среди новорожденных объясняется адаптацией вируса к молодым людям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя увеличение госпитализаций младенцев во Франции. По словам медика, мутация может быть связана с ростом числа вакцинированных и переболевших среди старшего поколения, в результате чего вирус вынужден приспосабливаться к населению, еще не выработавшему иммунитет.

Крючков объяснил, что роль в росте заболеваемости младенцев сыграли сразу несколько факторов.

«Самое простое объяснение — это, конечно, то, что вирус мутировал и начал адаптироваться к молодым людям, усиливая свою активность в этом направлении. Но есть и более глубокая причина, связанная с программой вакцинации. Раньше, как мы помним, болело преимущественно взрослое поколение, благодаря чему к настоящему времени оно успело сформировать защитный иммунитет. Программа вакцинации, в свою очередь, оказалась очень ассиметричной во многих странах, селективной. Младшие поколения не могли получить укол, пока не привьются старшие. В итоге получилось так, что у взрослых, пожилых иммунитет уже сформировался, а самыми незащищенными оказались молодые люди, подростки и дети. К ним и начал приспосабливаться вирус», — объяснил врач.

Раньше риск осложненного течения заболевания у детей, по словам Крючкова, составлял около 4-5 процентов, теперь этот показатель может увеличиться до 10-15. При этом, как считает иммунолог, рост числа госпитализаций может быть связан и с таким простым фактором, как восприятие проблемы: больных старшего поколения становится меньше, в результате чего количество детей кажется больше, несмотря на то, что общий процент остался неизменным.

«Взрослые люди реже попадают в больницы просто потому, что одни привились, другие уже переболели, третьи погибли. Получается, что при неизменности общего процента число молодых пациентов может расти. Просто молодых в стационарах видят чаще. Впрочем, я бы не назвал это главной причиной происходящего», — заметил Крючков.

Посмотрим, стимулирует ли людей быстрее прививаться забота о молодой поросли.

3. Мы уже привыкли к жутким рассказам о дорогой и недоступной медицине в США, которая вынуждает многих американцев летать за океан в Россию, чтобы вылечить себе зубы и другие важные части тела. Однако в некоторых странах Европы дела обстоят ничуть не лучше. Процитирую фрагмент рассказа о злоключениях русской эмигрантки в Великобритании:

https://zen.yandex.ru/media/provinciya/nemnogo-ob-angliiskoi-medicine-v-sravnenii-s-nashei-60f3f67d6169c246f957f0da

Учитывая свой печальный опыт и опыт друзей и понимая, что ей тоже пропишут какое-нибудь обезболивающее, вместо того, чтобы найти причину боли, Надежда решила сделать сканирование спины в платной клинике, где его стоимость составит, по её словам, или 270 или 370 фунтов (27000 – 37000 рублей), а затем с этим снимком поехать в Россию, чтобы попасть на приём к хорошему специалисту, потому что это будет и лучше, и значительно дешевле.

Да, вы можете сказать, что и у нас зачастую врачей специалистов не хватает и приходится либо долго ждать очереди, либо идти на приём в платную клинику. Но у нас власть озабочена этой ситуацией и намерена её исправить. И всё-таки у нас есть возможность попасть на бесплатный приём, пусть даже поехав в областную поликлинику.

Второй случай, который показывает отрицательную сторону английской системы медицинского обслуживания, произошёл с её сыном чуть ранее. Он катался на самокате, врезался в каменный забор и сильно порвал щёку. Они вызвали скорую помощь, и их привезли в госпиталь, где они просидели несколько часов, после чего им сказали, что врач ушёл домой, и сегодня им зашивать порез никто не будет, залепили кожу пластырем и отправили домой.

А вы можете себе представить, что у нас в России может случиться что-то подобное?

Да никогда! В каждом отделении есть дежурный врач, и в любое время дня и ночи привезённому пациенту будет проведена срочная операция или оказана необходимая помощь.

По крайней мере, когда я сломал палец в праздничный день, мне сделали рентген и наложили гипс, а потом ещё и положили в больницу для проведения операции по репозиции… но не будем о грустном.

Ну а если бы у кого-то из нас вдруг случилось такое несчастье с ребёнком, а нам сказали, что врач ушёл домой, то мы бы в таком случае устроили в больнице грандиозный скандал и добились, чтобы ребёнку оказали необходимую помощь.