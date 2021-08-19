Крепкие ягодицы – Личное мнение

Солист группы, которая прославилась только кадрами приглашённого в клип пухленького танцора, но так и не попала на Евровидение, Илья Прусикин показал фото крепких ягодиц своей новой жены.

Вот, собственно, и они:



Фото: Соцсети

Прусикин не блещет певческими талантами. Да и как инстаграмному блогеру, сказать ему нечего.

Когда не можешь петь, говорить не можешь, показывай жопу — лучше всего жопу жены.

Просчёт Прусикина в том, что он забыл — жопа должна быть красивой. Не крепкой, как теперь говорят о ягодицах его жены, а только красивой. Зачем в Инстаграме крепкая жопа, когда у каждой первой инстаграмщицы она — красивая?

Помимо квадратных ягодиц, Илья продемонстрировал и все остальные прелести. Кусочек вислой сиси, короткие голени, прямоугольные колени и целлюлитные бёдра жены. Обнажённая спина — сутула. Трусы жестоко натирают промежность.

И в таком виде она ходит по дому каждый день? Ну, хорошо — она дома, имеет право. Вопрос тут только к Прусикину — зачем это показывать?

А что бы вы сказали своему муженьку, если бы он показал вас в таком виде всем знакомым и незнакомым?

—