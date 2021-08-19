 

Путин поприветствовал спортсменов и болельщиков на открытии ЧМ по пляжному футболу

19.08.2021, 21:18, Новости дня
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На открытии чемпионата мира по пляжному футболу в московском спорткомплексе «Лужники» с приветственным словом к спортсменам и болельщикам выступил президент РФ Владимир Путин, отметив, что РФ впервые в истории принимает подобный турнир.

«Наша страна впервые принимает у себя такой турнир, и рассчитываем, что дебют будет достойным. Ведь РФ располагает огромным опытом проведения крупнейших спортивных форумов, в том числе лучшего в истории, по мнению спортсменов, болельщиков и самой ФИФА, чемпионата мира по футболу 2018 года», – сказал Путин в видеообращении, которое было показано во время церемонии открытия чемпионата, передает РИА «Новости».

Он отметил, что РФ высоко ценит решение ФИФА предоставить РФ право проведения первенства, а также «личное отношение господина [президента ФИФА Джанни] Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым».

Президент страны подчеркнул, что к организации матчей РФ подошла очень внимательно и со всей ответственностью. Он пожелал успехов в предстоящих матчах спортсменам. «И пусть в честной, яркой борьбе победит сильнейший!» – отметил Путин.

В свою очередь глава ФИФА поблагодарил Россию за организацию чемпионата на высоком уровне.

Среди почетных гостей церемонии открытия – заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

После церемонии стартовал матч между командами Российского футбольного союза и США.

Ранее сообщалось, что сборная РФ по пляжному футболу выступит на чемпионате мира в Москве без гербовой символики ввиду решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным антидопинговым агентством (WADA), сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа.



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