Водитель «заминированного» автомобиля у Капитолия сдался полиции

Мужчина, который припарковал автомобиль возле библиотеки американского Конгресса в Вашингтоне и сообщил о бомбе, сдался полиции, информирует NBC.

«Подозреваемый в угрозе взрыва вышел из автомобиля и сдался правоохранительным органам», – приводит сообщение РИА «Новости». Как отмечается, подозреваемый задержан.

Ранее полиция установила личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США и сообщил о бомбе в автомобиле.

До этого полиция проверяла сообщение о якобы начиненном взрывчаткой грузовике неподалеку от здания конгресса. Близлежащий район эвакуирован, эвакуацию также провели в расположенном через дорогу здании.