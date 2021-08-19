В день рождения Коко Шанель: 8 книг об иконах стиля

“Загадочная Коко Шанель”, Марсель Эдрих

Автор этой книги — биограф великой Коко, который записывал ее монологи в попытках передать ее образ мысли, остроумные обороты и принципы. Биография получилась довольно своеобразной — Эдрих настолько восхищался дизайнером, что опустил некоторые “неудобные” факты (сегодня они общеизвестны), сделав так, чтобы книга понравилась, в первую очередь, самой Шанель. Поэтому здесь нет подробного описания событий из жизни Коко, но зато создана особая атмосфера — будто вы лично общаетесь с Великой Мадемуазель.

“Моя шокирующая жизнь”, Эльза Скиапарелли

Эльза Скиапарелли — не менее значимая для мира моды фигура, чем Коко Шанель. А в некотором смысле даже более изобретательная и революционная. Даже эта автобиография написана нестандартно — повествование ведется то от первого, то от третьего лица. Жизнь Скиап (так она сама себя называла) была насыщенной, как хороший сериал: аристократка из Рима, она с детства изучала различные культуры и увлекалась религиозными обрядами и спиритизмом, вышла замуж за теософа и по совместительству мошенника Виллема де Вендта, открыла бутик одежды в Париже и умудрялась производить фурор каждой своей коллекцией… Словом, невероятная женщина, о которой нужно знать.

О феномене успеха Эльзы Скиапарелли читайте здесь.

“Во имя Гуччи. Мемуары дочери”, Патрисия Гуччи

Дочь Альдо Гуччи Патрисия спустя четверть века после его смерти написала честные мемуары, в которых рассказала историю создания модной империи. Она вспоминает отца как творческого и волевого человека, чья жизнь была наполнена интереснейшими событиями. Стоит отметить, что Патрисия старается быть максимально откровенной — она рассказывает о непростых отношениях в большой семье Гуччи, зависти, ссорах, интригах и даже предательстве родных людей. Поэтому книга о маэстро читается на одном дыхании — как хороший роман, где есть место неожиданным сюжетным поворотам.

Кстати, совсем скоро на экраны выйдет фильм режиссера Ридли Скотта “Дом Гуччи” с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Джаредом Лето, Аль Пачино и Сальмой Хайек. Первый большой трейлер картины смотрите по этой ссылке.

“Вивьен Вествуд”, Иэн Келли, Вивьен Вествуд

Биография Вивьен Вествуд отражает целую эпоху — это панкующий Лондон, который ждет перемен… Сама Вивьен вызывает уважение и восторг — девочка из тихой английской провинции совершила революцию в моде, и до сих пор остается на вершине индустрии. В этой книге — детство Вествуд, ее борьба с общественными стереотипами, титанический труд, позволивший ей создать собственный бренд и, разумеется, рок-музыка и шумные вечеринки. Ярко, смело, весело. Не сомневаемся, что биография вдохновит вас, ведь Вивьен Вествуд — отличный пример self-made woman, которая всегда делает то, что хочет.

“Философия элегантности”, Магги Руфф

Книга для настоящих ценителей моды, которые хотят копнуть глубже. Магги Руфф — талантливый дизайнер, оставившая свой след в фэшн-индустрии, однако далеко не такая прославленная, как Коко Шанель или Эльза Скиапарелли. Руфф была воплощением элегантности и эстетики, а в 1920-х годах у каждой уважающей себя парижанки было ее платье. Кроме того, в этой книге есть еще и практические советы, не устаревающие никогда, — как сочетать цвета, выбрать выигрышный силуэт, найти собственный стиль, подобрать аксессуары и так далее.

“Старше, но лучше. Искусство взрослеть, не старея”, Софи Мас, Каролин де Мегре

Француженки знают, как выглядеть отлично в любом возрасте — и это не просто стереотип. Иконы стиля Софи Мас и Каролин де Мегре написали блестящую книгу, которая может избавить вас от страха старости навсегда. Они утверждают, что в 40 лет жизнь только начинается и доказывают это личным примером. Авторы с юмором дают модные советы, которые позволят вам не “молодиться”, но в то же время выглядеть моложе, предлагают стоп-списки вещей и фраз, делающие даже самую молодую девушку старушкой в психологическом смысле, а еще делятся бьюти-лайфхаками. Словом, чем раньше вы это прочитаете — тем круче!

“Первая леди. Тайная жизнь жен президентов”, Кейт Андерсен Брауэр

Что значит быть первой леди? Автор этой книги попыталась проанализировать биографии жен президентов США от Жаклин Кеннеди до Мелании Трамп и найти в них закономерности. Большинство из этих женщин объединяют мудрость, готовность к компромиссам, сильный характер и безупречный вкус (в том числе и в прическах, которые уже десятки лет не выходят из моды). Первые леди умеют улыбаться даже в самых страшных жизненных ситуациях, им часто приходится оставаться в тени своих супругов, будучи умными и прекрасно образованными. Стоит ли Белый дом того? Каждый сам находит ответ на этот вопрос.

“Тамара де Лемпицка”, Татьяна де Ронэ

Тамара де Лемпицка была главной иконой стиля арт-деко, художницей и светской тусовщицей. Кстати, сочетать две последние роли до нее никому не удавалось — ведь женщины долгое время были лишены такой роскоши, как свободное творчество и возможность посещать лучшие вечеринки. Она родилась в Польше, большую часть жизни провела в Париже и Нью-Йорке, а последние годы — в Мексике. Днем она писала картины, а ночами посещала приемы и рауты, чтобы найти богатых покупателей. Биография художницы — насыщенная и вдохновляющая, а упоминания ее работ вы можете найти в современной культуре — например, видеоклипах Мадонны.

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