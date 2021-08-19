 

Мнение: Уходят мемы

19.08.2021, 21:00, Разное
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Как я уже рассказывал – я катаюсь по стране в веселой кампании в основном молодых людей, среди которых я внезапно оказался самым старым. Вот и тут – ехали в микроавтобусе, кругом человек так 8, и самому “старому” среди них, не cчитая меня – лет 40. А так в среднем – лет 25… И я, в общем веселом разговоре, машинально употребляю выражение “Впереди, на лихом коне!”

Ответом мне – вежливый смех. Я оглядываюсь по сторонам – и вдруг понимаю, что НИКТО НЕ ПОНЯЛ. И – смотрят на меня примерно как на чудаковатого старичка, который, в общем-то, иногда заговаривается, но так ничего, безобидный. Вот опять – про коня какого-то заговорил ни с того ни с сего… Какой конь?! Мы ж в автобусе едем!

Пришел учинить команде допрос. Спрашиваю строго:
– Вы что – не знаете, что это за выражение “Впереди, на лихом коне”?

Вылупились, в глазах – полное непонимание. Наконец, самая юная девушка-практикантка робко интересуется:
– А что? Есть такое выражение?

Я обалдеваю.
– Да вы что – никогда в жизни такого не слышали??

Все дружно трясут головами. Гляжу с подозрением – не издеваются ли? Нет, в глазах – полнейшая незамутненность.

– Таак… Ну а фильм “Чапаев” вы тоже, скажете, никогда не видели??

В глазах присутствующих отчетливо читается: “Ну совсем дед забурел… “Чапаев” какой-то… Кто это хоть?!” Переглядываются ребята – ни у кого никаких идей. О чем это он? Что он несет?

И я вдруг с ужасом понимаю две вещи: во-первых, в самом деле НИКТО из них никогда в жизни не видел фильма “Чапаев” – и даже не слышал о нем. И второе – они его никогда уже и не посмотрят. Всё, аллес. Забудьте. Соответственно, смысл и коннотация странной фразы “впереди, на лихом коне” НАВСЕГДА останутся для них непостижимыми… Короче – мем умер. И его не воскресить.

Был поражен.

И неизбежное, кстати, следствие из всего этого: еще лет 5-10 – и анекдоты про Петьку и Чапаева тоже выйдут из употребления и ЗАБУДУТСЯ – так же прочно, как и сам фильм “Чапаев”. Sic transit gloria mundi.

Источник: Размышления вольного социолога



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