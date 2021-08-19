 

“Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев”. Зеленский считает подход Меркель в отношениях с РФ “слишком мягким”

19.08.2021, 20:54, Новости дня
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“Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение – что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко”, – считает Зеленский.

Перед визитом в Украину Меркель сначала посетит Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что он полностью спокоен по этому поводу.

“Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС”, – подчеркнул глава государства.

Меркель встретится с Путиным 20 августа. Через два дня, 22 августа, канцлер ФРГ посетит Киев и встретится с Зеленским.

Контекст:

Последняя на данный момент встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля в Германии и длилась более четырех часов.

После встречи Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”. 

Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов президента Украины Владимира Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский и Меркель будут говорить об обязательствах Германии по “Северному потоку – 2”, о ситуации на Донбассе и двусторонних отношениях государств. 

18 августа правительство ФРГ обнародовало программу визита Меркель в Киев. В частности, она получит орден и будет говорить с Зеленским о Минских соглашениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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