В Вашингтоне мужчина припарковал у Конгресса машину якобы со взрывчаткой. Он требует разговора с Байденом

Людей из ряда зданий вокруг Капитолия эвакуировали, территорию перекрыли полицейскими машинами, баррикадами. Также туда прибыли автомобили пожарных, скорые помощи.

Полиция Капитолия сообщила в Twitter, что реагирует на подозрительный автомобиль и попросила граждан “держаться подальше” от этого района.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.

Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

Это произошло примерно в 16.15 по киевскому времени (9.15 – в Вашингтоне).

Через четыре часа полиция сообщила, что все еще расследует инцидент. Корреспондент CBS News Бен Трейси примерно в то же время рассказал в Twitter, что полиция ведет переговоры с мужчиной.

We are still working this investigation.

We will update you all as soon as we have information we can release to the public.

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

По словам журналиста, этот мужчина провел стрим в Facebook – он потребовал разговора с президентом США Джо Байденом и заявил, что поблизости есть еще четыре взрывных устройства.

US Capitol Police are negotiating with a man in truck parked between the Library of Congress and the Capitol Building. He claims to have a bomb. In a Facebook livestream the apparent suspect asks to talk to President Biden and claims there are four other explosive devices nearby

— Ben Tracy (@benstracy) August 19, 2021

CNN сообщает, что начальник полиции Капитолия рассказал журналистам о видео, которое в сети выложил вероятный подозреваемый. Имя “минера” не называют, его мотивы пока не ясны, уточнил полицейский.

По данным телеканала, видео длится 30 минут, на нем мужчина держит в руках контейнер, называет его бомбой и говорит о “революции”.

Репортер WUSA9 Майк Валерио, ссылаясь на правоохранительные органы, уточнил, что подозреваемый опознан как Флойд Рэй Роузберри, ему 50 лет, он из штата Северная Каролина. Страница пользователя в Facebook с таким именем сейчас удалена.

LATEST >> Per law enforcement, US Capitol truck man identified as Floyd Ray Roseberry of Grover, NC. Born 11-28-1971 @WUSA9 @CBSNews

— Mike Valerio (@MikevWUSA) August 19, 2021



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—