Times – «наследство — это довольно неприятно» — звезда фильмов о Бонде не намерен оставлять состояние детям

Исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг заявил, что предпочёл бы потратить свои сбережения перед смертью или отдать их на благотворительность, чем передать детям, передаёт The Times. По словам газеты, своё решение актёр объяснил тем, что считает идею наследства «довольно неприятной».



Reuters

Джеймс Бонд известен тем, что тратит свои деньги на коктейли и казино, однако актёр, исполняющий его роль, заявил, что предпочёл бы «избавиться» от своих денег, чем отдать их собственным детям, пишет The Times. Как передаёт газета, Дэниел Крейг, состояние которого оценивается в £116 млн, считает, что был бы рад скорее потратить эти деньги или пожертвовать на благие цели.

Как напомнил Крейг в недавнем интервью британским СМИ, американский промышленник шотландского происхождения и один из богатейших людей в истории Эндрю Карнеги перед своей смертью в 1919 году отдал сумму, эквивалентную сегодня нескольким миллиардам долларов, на благотворительность. «Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я думаю, что наследство — это довольно неприятно. Моя философия такова: избавься от него или отдай его, прежде чем уйдешь», — пояснил актёр.

Как пишет газета, у Крейга есть две дочери — Элла в возрасте около 20 лет от его предыдущего брака с Фионой Лаудон и двухлетняя дочь от второй жены Рэйчел Вайс. У 51-летней Вайс также есть 15-летний сын Генри от режиссёра Даррена Аронофски. Крейг и Вайс редко говорят о своих детях публично и не раскрывают имени своей дочери. По словам артиста, конфиденциальность «чрезвычайно важна» для него.

При этом Крейг не первая звезда, объявившая, что не оставит состояние детям, замечает издание. К примеру, Элтон Джон, имеющий двух сыновей от Дэвида Ферниша, заявил, что хочет оставить своих детей в «хорошем финансовом положении», но не с «серебряной ложкой во рту». Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее также объявил, что отдаст троим детям лишь «ничтожную часть» своего состояния, оцениваемого в $130 млрд.

Как передаёт газета, интервью Крейга было частью рекламной кампании нового фильма, в котором актёр в последний раз предстанет в образе агента 007. 53-летний артист признался, что эта роль нанесла ему тяжёлый физический урон. «Сегодня я все ещё делаю столько трюков, сколько могу, потому что мне нравится эта физическая сторона. Но я стал старше и, надеюсь, немного мудрее. Я уже не оправляюсь так быстро, как раньше», — рассказал исполнитель роли Бонда.