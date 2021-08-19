Мнение: Выход из ямы

Все правильно вы написали к предыдущему письму, в котором мужчина жаловался на любовную аддикцию.

Я только несколько моментов хочу уточнить.

А заодно попробуем обобщить, как выходить из ямы.

Яма – это состояние упадка. Потому и яма, что вы упали вниз.

Главное, что следует знать о яме, это всегда в первую очередь фрустрация, а не аддикция.

Аддикция тоже может быть, но главное – фрустрация.

Что это значит?

Это значит, что вы переживаете слом мотивации, разочарование в себе и в жизни.

После расставания нередко бывает яма.

И вы хотите отыграть все назад, вернуть человека, чтобы вернуть себе устойчивое состояние.

Вот у автора последнего письма аддикция не такая большая, куда больше его фрустрация.

Его цель последних лет оказалась недостижимой, его вложения оказались напрасными, его жизнь нуждается в полной перестройке, а сил на это нет.

Автор думает, что причина его бессилия – слишком сильная привязанность к той женщине, но дело не в этом.

Он бы отвязался, если бы у него была мотивация заниматься чем-то еще.

А ему ничего не хочется.

Именно на фоне фрустрации значимость женщины становится демонической.

Значимость ее и раньше была неадекватно большой.

Эта значимость не соответствовала тому месту, которое эта женщина занимала в его жизни.

Вот здесь я писала о том, что значимость фигуры должна соответствовать месту этого человека в вашей жизни.

Она была приходящей любовницей, а позицию в поле занимала такую, будто это жена, с которой много общих дел и общие дети. Наш автор все, что у него есть, связывал с этой женщиной. Поэтому и жил в дисбалансе, чувствовал себя расшатанным, но кое-как с этой расшатанностью справлялся, пока у него была цель – брак с этой женщиной. Цель была штурманская, мимо границ, поскольку у женщины такой цели не было. А цель мимо границ всегда нуждается в короне Победителя.

Вот эта корона и упала, когда женщина объявила ему о своем твердом намерении остаться в семье.

Сравните этого автора и предыдущего, вот эту девушку, которая в зеркальной ситуации не уронила корону Победителя, потому что у нее этой короны не было.

Здесь женщина сказала автору, что приняла решение остаться с мужем из-за детей, и если бы автор преодолел свой эгоизм, если бы смог посмотреть с уважением на интересы этой женщины, он бы вернул себе устойчивость.

Как научиться уважать волю другого человека?

Предлагаю вот такое простое упражнение.

Представьте себе, что когда человек идет против своих интересов, подчиняясь вашему штурманству, его все время тянет в обратную сторону. Представьте себе эту силу тяги, его собственная воля тянет его обратно, а вы должны все время удерживать его, переламывать его сопротивление. Даже если бы это было возможно, вы хотите связываться с этим?

Обычно Штурманы думают, что они однажды склонят человека в свою сторону и все, он так и останется склоненным. Но вы должны хорошо представить себе силу упругости личности как у молодого сильного дерева. Вам придется постоянно держать его, денно и нощно, пыхтеть и утирать со лба пот.

Вот с этого понимания начинается уважение к чужим границам. Это еще не оно, но с этого можно начать.

Когда вам грустно от того, что ваши интересы с человеком расходятся, вы должны почувствовать опасение, что человек уступит вам против своей воли и будет все время тянуться в обратную сторону. Это опасение должно быть больше, чем грусть, тогда оно легко удержит вас от штурманства.

Вот автор предпоследнего письма всплакнула от грусти, что ее парень не готов впрягаться в опеку двух ее детей, но тут же одернула себя, представив, что он впрягся и страдает. Нештурманы всегда это легко представляют, а Штурманы не желают такое представлять, они считают людей глиной, из которой они могут лепить. Поэтому первые легко принимают чужую волю, а вторые борются с реальностью, пока хватает сил.

В своем прошлом письме автор последнего письма сделал правильный шаг, он расстался с женщиной, которая хочет сохранить брак. Это вырастило бы его фигуру, дало расположение поля, принесло бы ему удачу, но, к сожалению, собственная фигура оказалась автору не нужна.

Если вам важна собственная фигура, то после расставания вы будете думать о своих личных ресурсах. Но если вы не хотите оторвать фокус от фигуры человека, эта фигура будет зловеще расти.

Этот рост закономерен и в нем нет ничего фатального, он прекратится, когда вы займетесь своими ресурсами, но если хотите избежать страданий, сделайте это быстрей. Убедитесь, что ваш локус находится внутри ваших границ, а ваш фокус на ваших ресурсах.

Это значит, что вы должны перестать держать обеими руками фигуру другого человека и пытаться им рулить. Отследите свои внутренние мольбы, свои ожидания, свои надежды, все это – внешний локус, вы пытаетесь побуждать, толкать, тянуть человека к себе. Осознайте, что у человека есть свой источник воли, не ваш. И дальше отследите, где ваш фокус внимания. Уберите его с воспоминаний, даже если вам кажется, что очень важно что-то проанализировать. Вы сделаете это позже. А пока у вас мало энергии и нельзя сливать ее. Вы можете оказаться на дне ямы.

Единственный способ быстро и качественно качнуть в себя энергию, это перейти в деятельный, деловой режим из режима размазни и направить внимание на свои ресурсы. Как бы вы ни были слабы, истощены, ваша энергия начнет прибывать и вскоре ее станет столько, что вам будет странно, почему вы недавно умирали, ведь все хорошо.

Состояние упадка – это энергетическое истощение. Не анализируйте ничего в состоянии упадка, в таком режиме весь анализ направлен только на то, чтобы убедиться в бессмысленности жизни.

Вот автор последнего письма, по сути, погрузил себя в депрессию и со дна этой ямы у него остался только один свет в окне – эта женщина.

Как это произошло?

Он стал сомневаться, правильно ли он поступил и думать об этом.

Он думал об этом активно и эмоционально и быстро слил всю энергию. Значимость женщины выросла больше.

Вот почему надо помещать фокус внимания на свои ресурсы, пусть растет их значимость и питает вашу фигуру.

Локус тоже встает на место, как только вы направляете фокус на прокачку ресурсов. Слово “прокачка” – это про локус.

Автор пишет, что не смог ни о чем думать, кроме своей женщины, но просто сидеть и не думать о лисьих хвостах невозможно.

Не мыслями надо пытаться рулить, а деятельностью.

Человек не управляет напрямую своими мыслями, но он до некоторой степени управляет своим поведением.

То есть вы можете волевым усилием встать и начать что-то делать. И ваши мысли обратятся на деятельность, как только вы немного вовлечетесь в нее.

Но если вы просто сидите и пытаетесь отрывать фокус от большой фигуры, ничего не выйдет.

Если у вас энергии достаточно много, занимайтесь прокачкой работы.

Если у вас энергии не много, занимайтесь больше имиджем и учебой.

А если энергии критически мало, начните с наведения порядка.

Это первая ступень лестницы вверх из энергетической ямы – уборка. Возьмите коробку и начинайте выкидывать лишние вещи, а все самое нужное систематизируйте. Начните с вещей, вещи – самые благодарные объекты в поле, они отзываются даже тогда, когда вокруг вас чернота и люди кажутся людоедами. Любуйтесь вещами, пока делаете уборку и вы почувствуете, как в вас прибывает энергия.

Пока будете убирать свой дом, думайте и про имидж тоже. Отсортируйте одежду, соберите комплекты, что с чем можно носить. И так переходите к ресурсу имиджа.

Обычно в стрессе от расставания люди мало едят и худеют, большинство людей это красит, кроме тех, у кого и так недобор веса. Если вы нравитесь себе в зеркале, вам будет проще заняться имиджем, а когда энергии от занятий имиджем станет больше, начните какую-то интересную учебу, в идеале связанную с работой. Вот тогда от “аддикции” ничего не останется.

Большая фигура уменьшается стремительно, если: 1) человек не любит вас и не хочет жить с вами вместе, 2)вы отодрали свой фокус от его фигуры и обратили на прокачку ресурсов.

Но очень важно не привязывать свои ресурсы к чужой фигуре, не держать ее в голове, пока вы занимаетесь ресурсами. Даже если вам кажется, что это вас мотивирует, не делайте так.

Повторите себе несколько раз “я выбираю себя”, “я люблю себя”, “я отвечаю за себя” и занимайтесь своими ресурсами ради себя и пользы близким, а не ради того, чтобы вырастить свою значимость для того человека. Откажитесь от этого мотива, согласитесь с тем, что вы над этим не властны и вам это не важно, а потом осознайте, что ставить над собой равнодушную фигуру – предательство себя.

Вот когда вы чем-то занимаетесь активно и цель этого – ваша устойчивость, а не одобрение других, это и значит – опора на себя.

Если вы снизите фрустрацию ресурсов, вы выберетесь из ямы.

И окажется, что аддикция к фигуре – не такая уж большая. Она выглядела большой, пока ваша фигура была слаба и слабела с каждым днем. А как только вы начали возвращать себе устойчивость и силу, оказалось, что вы вполне способны принять разрыв и даже видите в нем преимущества. Как минимум – освобождение от зависимости и жалкой роли.

Очень важно не расставаться в целях щипцов, не косячить в момент расставания, не утаскивать чужого (как бывает, например, когда вы сами уходите из брака, унося с собой детей), в этом случае оторваться будет намного легче, но если вы останетесь после разрыва сидеть с фокусом на фигуре, через неделю или раньше в вашей жизни начнется Ад.

Вставайте и берите в руки тряпку, мойте окна, пол, стирайте постельное белье, отнесите на помойку весь хлам, потому что чистый воздух и свободное пространство стоят намного дороже, оставьте только самые любимые и ценные вещи. Поменяйте посуду, полотенца. Поставьте цветы в вазу.

Изменения в поле начинаются с уборки дома. Дом – это начало поля.

Изменения своей значимости начинаются с интереса к своему имиджу. Имидж – начало ресурсов.

Нельзя пренебрегать такими вещами. Это кирпичи, из которых строится ваша фигура.

А к вам, друзья, такие каверзные вопросы.

В чем отличие “фокус на человеке” и “фокус на фигуре человека”? Почему первое растит вашу значимость, а второе растит значимость человека? В чем разница?

Почему нельзя направить фокус на себя и вырастить свою фигуру тем самым? Почему фокус на себе уменьшает свою фигуру?