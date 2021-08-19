 

Мнение: Спешка

19.08.2021, 20:36, Разное
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Решение о замене бумажных паспортов на электронные смарт-карты скорее всего будет принято до конца текущего года. Об этом в интервью "России 24" заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Понятно, что есть необходимость поменять его (бумажный паспорт – ред.) на более современный формат – это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца года примем", – отметил чиновник. Однако на этом ведомство не остановится. Глобальная цель – перевести удостоверение личности граждан в формат QR-кода. А электронный паспорт или смарт-карта – всего лишь переходная ступень к этому.

Идея не новая. Скорее всего, вполне здравая. Но как обычно, в ней есть свои собственные узкие места, не решив которые, здравость идеи превратится в свою противоположность. Это, конечно, безопасность данных как таковая и степень приватности данных в том числе и от государства. Без решения этих задач на выходе мы получим либо тот самый цифровой концлагерь, который из разряда конспирологических теорий превратился во вполне реальный киберпанк, либо полный хаос и безбрежное поле для любых криминальных историй.

Отдельно стоит отметить, что QR-кодирование — это не российский стандарт. И переводить на него всю доступную персональную информацию о российских гражданах — не самая здравая идея. Логично для этой задачи иметь собственный национальный стандарт и контроль над ним в руках именно национального регулятора.

Однако срок, который уже озвучен: конец этого года, когда и будет принято решение, говорит о том, что всё будет сделано в самых лучших отечественных традициях — мы наступим на все разбросанные грабли плюс добавим несколько охапок своих собственных.

Но денег на этом, понятно, напилят немерено. В этом, наверное, и весь смысл спешки.

Источник: Эль Мюрид



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