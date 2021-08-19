Мнение: Альтернативные хрущёвки, борьба с алкоголиками во дворе и утечка в Канаде

1. В Сети продолжают спорить о том, был ли какая-то альтернатива массовому строительству хрущёвок в 1950-е – 1960-е годы. В пример приводят различные экспериментальные серии домов тех времён, например, необычно выглядящие серии МГ-1 и МГ-2:

https://moslenta.ru/news/rossiyan-udivili-pervye-sovetskie-khrushevki-17-08-2021.htm

Снимок первых советских хрущевок в московском районе Лефортово удивил россиян. Фото домов опубликовали в Facebook-группе «Москва — та!».

Автор поста заметил, что многие обращают внимание на «три совершенно не по-советски выглядящих пятиэтажных домика», когда проезжают мимо. Он рассказал подписчикам, что это здания серии МГ-2, и на всю Москву их построили в ограниченном количестве. Кое-где в этих домах, по словам юзера, сохранились трубы дымоходов. «Именно такими первоначально и предполагалось делать хрущевки, но тут появились дома серии К-7», — отметил пользователь сети. Эта серия оказалась дешевле, и пятиэтажки стали массово строить по новому проекту, забыв об МГ-2.

Многие удивились тому, как выглядели первые хрущевки, и назвали такую планировку интересной. Кто-то заявил, что в таком здании жители знают всех соседей и остаются «спокойнее и благожелательнее». Несколько юзеров вспомнили, что эти дома в народе называются «скворечниками». Один из пользователей заметил, что последующие варианты хрущевок сильно проигрывают по сравнению с постройками в Лефортово.

В комментариях к посту об этих домах их жители пишут, что по своему качеству это по сути сталинки – там тепло, нет неприятного запаха (поскольку нет мусоропровода) и сравнительно недорогая коммуналка:

https://kirill-moiseev.livejournal.com/152797.html

Но, увы, суть советской экономики была такова, что она плясала не от интересов потребителей, а от интересов производителей (в данном случае – стройкомплекса). Поэтому в массовую серию по всей стране пошли непрезентабельные, неудобные для жизни и крайне неэффективные в плане теплоизоляции хрущёвки – зато дешёвые и быстровозводимые (о негативных социальных последствиях советская власть и вовсе не думала).

2. Юристы утверждают, что проблема алкоголиков, пьющих у вас во дворе под окнами – вполне решаема. Надо только проявить инициативу и немного терпения:

https://lenta.ru/news/2021/08/16/no_drinking/

Лучший способ борьбы с асоциальными личностями, распивающими алкоголь на придомовой территории, в том числе у подъездов, — регулярные вызовы полиции, рассказал РИА Новости председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

По словам эксперта, распитие алкоголя на лавочках, во дворах многоквартирных домов и прочих общественных местах подпадает под статью 20.20 Кодекса об административных правонарушениях. За это грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Контролировать соблюдение правил должна полиция — правоохранители обязаны приезжать по вызовам жильцов и составлять соответствующие протоколы.

Юрист посоветовал гражданам кооперироваться с соседями, чтобы «дежурная часть получила сразу несколько вызовов и ужесточила контроль территории возле вашего дома». При этом нужно попросить назвать номера, под которыми зарегистрированы обращения. Они могут понадобиться, если потребуется пожаловаться на бездействие сотрудников полиции.

Сообщить о правонарушении в полицию можно анонимно, не оставляя личных данных, отметил Корчаго. Возможна и подача письменного заявления непосредственно в отделение, добавил он.

3. Типичная канадская история:

https://www.anekdot.ru/id/1237831/

В тихом центре Торонто, на невысоком холме, стоит комплекс зданий. Оплачивается из бюджета. Спокойненькая такая образовательная госкомпания. И руководство там – совершенно не случайное. Чьи-то родственники или партнеры по гольфу. Меняется оно частенько, пересиживая время до лучших назначений. Ну, и ведет себя соответствующе. <…>

Стены похвально увешаны уверениями о борьбе с расизмом и пользе толерантности. И раз в неделю совещаются. На тему еще большего прогиба перед любыми сердитыми школярами. Ну, и зеленая энергетика, как компас земной. Как завещала великая Грета.

И все было бы хорошо, но лет шесть назад в этой конторе стали получать огромные счета за воду. Нет, с оплатой проблем не возникало (бабло ведь общественное), но где-то через год их стали журить сверху. Вроде как не по чину этой конторе выкладывать за водопровод по 20 тысяч, вместо прежних 3х. Тогдашний начальник отреагировал, как мог. Заказал в типографии красивые ламинированные плакаты про экономию воды и приколотил возле каждого умывальника Затем привычно свалил на повышение. Вода утекать не перестала.

Следующий подошел по-государственному. Сначала обвинил во всем посетителей. Дескать, краны не закрывают. И, нацепив державную морду, выбил нехилые фонды на замену всех водопроводных кранов (а их сотни три) на сенсорные. Которые сами закрываются. Странно, но счета за воду даже слегка увеличились. А виновник также вскоре слинял.

Третий борец за экономию обвинил во всем плавательный бассейн. Мол, часто меняют жидкую среду. И выбил фонды на новую станцию химической очистки, позволяющую воду вообще не менять. Добавив цену реновации и затраты на еженедельные химикаты к счетам за воду. Которые не изменились. Но босс отрапортовал, как надо, за что был тут же перекинут к другой кормушке.

Пришедший ему на смену новый чубайс обнаружил, что много средств уходит на батарейки к сенсорным кранам. Да и на сами краны ломались раз в квартал (странно, вроде не с помойки брали, а из Китая. По цене швейцарских).

И поэтому были снова выгрызли средства, и все краны (да и унитазные сливы – чего мелочиться!) заменили на сенсорные. Не с батарейками, теперь – с аккумуляторами! Которые подпитывались от световых батарей, стоявших там же. Казалось бы – победа!

Ан нет.

Краны перестали работать сразу после ухода контракторов. Потому что забыли, что один из предыдущих начальников установил в туалетах и душевых сенсоры, гасившие свет после посещения. Солнечные батареи почему-то не работали в темноте. А вода? А вода продолжала куда-то журчать.

Проблема передалась очередному варягу. Который, не задумываясь, подключил связи, и нашел финансы на зеленейший из проектов. Чтобы подпитывать аккумуляторы, заменили все выключатели на сетевые, а все светильники – на светодиоды. И все это стало управляться через интернет…

Вполне возможно, все развивалось бы и дальше. Но вдруг произошло эпохальное событие. Случайные подрядчики, копавшие что-то рядом, обнаружили течь воды из трубы, обслуживающей нашу контору. После ее ремонта расход вернулся в норму.

Ирония в том, что эта течь выходила не поверхность. И все шесть лет текла струйкой через дорогу. Прямо на асфальт перед главным офисом. По которому ежедневно, дважды в день, ездили мудрые руководители и исполнительные подчиненные этой самой шарашки. Озабоченные расходами на воду…

Примерно то же самое в Канаде происходит со строительством дорог:

https://www.anekdot.ru/id/1238073/

Есть неподалеку от Торонто два средних по ихним меркам городка: Китченер и Гвельф. Между ними – двухполосная региональная дорога длиной 18 километров. Дорога давно нуждалась в расширении и в 1989 году (32 года назад) правительством было принято решение построить новую четырехполосную трассу параллельно имеющейся. За прошедшие 32 года на 18 километров трассы было потрачено около 120 миллионов долларов. Для сравнения – четырехполосная трасса в Крыму длиной 251 км была построена за 4 года и стоила 166 миллиардов рублей (порядка 10 миллионов долларов за километр). В Канаде получается дешевле – меньше 7 миллионов канадских долларов за километр. Но (барабанный бой) цимес в том, что в Канадe собственно к строительству так еще и не приступили. Деньги налогоплательщиков сначала были потрачены на разработку проекта, затем спустя сколько-то лет на разработку нового проекта (нормы изменились), затем на новую разработку, на скупку земли, на расчистку трассы от деревьев и кустарников каждые несколько лет (они, зараза, заново вырастают)… Деньги регулярно продолжают выделяться, дорога вот-вот будет построена… Но воз и ныне там, дорога существует лишь на бумаге.