 

ООН предоставил Талибану* рекомендованные стандарты камней для свершения гуманного правосудия

19.08.2021, 20:31, Разное
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Во время очередного заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященному ситуации в Афганистане, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с докладом, где огласил разработанные организацией решительные меры для сдерживания исламских радикалов.

В ходе 35-минутной речи Гутерриш представил рекомендованный стандарт камней, которые талибы хотят использовать в качестве свершения правосудия. По мнению генсека, чтобы правосудие было более гуманным, размер камня не должен превышать размер ладони исполняющего наказание, расстояние от метателя до преступника не должно превышать 5 метров, количество свершающих правосудие лиц не может быть больше 3 человек. Также Гутерриш добавил, что для контроля над соблюдением данных правил ООН отправит специально обученных наблюдателей, которые будут обучать талибов проведению гуманного правосудия и фиксировать факты нарушения установленных рекомендаций. По словам политика, на столь радикальные шаги его побудили массовое распространение западными фем-активистками в «Твиттере» хештэгов и постов в поддержку афганских женщин.

В конце выступления генсек ООН предупредил, что в случае многократных нарушений установленных рекомендаций мировое сообщество не будет сидеть сложа руки и выразит самую большую степень обеспокоенности — наиглубочайшую, введёт санкции против 7 высокопоставленных чиновников Талибана* и запретит перегон овец в Афганистан.

*Запрещённая в России организация

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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