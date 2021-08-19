Это кто там у нас в животике? – Личное мнение

Оксана Самойлова опубликовала фотографию себя в окружении детей с вопросом: «Сколько детей на фото?»



Фото: Соцсети

Тётки в комментариях тут же «подумали про животик». Это их фраза, не моя. Меня, поверьте, от неё передёргивает не меньше, чем вас.

Тем не менее, не буду удивлена, если Самойлова снова окажется беременной. Больше скажу: я удивлюсь, если Оксана, наконец-то, перестанет рожать.

Вообще, конечно, удивительные они люди, просто дивные. Это — реально контингент уровня «соседи с четвёртого этажа панельки в Электростали».

Папа с мамой срутся. Мама визжит и, получив, очередную оплеуху не хочет «просыпаться в этот мир». Потом папа и мама мирятся, и папа гонит детей за пивом, чтобы трахнуть маму, пока дома никого нет.

Вы слышали, как разговаривают между собой дети Самойловой и Джигана? Уже сейчас они изъясняются на языке вещевого рынка из 90-ых.

Впрочем, как им ещё разговаривать, если папа у них — самопровозглашённый «повелитель петушар», а мама — из джакуззи?



Фото: Соцсети

Заметила: такие люди любят плодиться. Интеллектуальные радости им недоступны. Искусство в их жизни появляется разве что в исполнении мастеров ногтевого сервиса. Дети рождаются легко и как-то растут сами, словно полевые цветы.

И эти соседи с четвёртого этажа — неплохие, в общем-то, люди. Шумные, неумные, невоспитанные, но, в общем-то, неплохие: неспособные ввиду незамысловатости ума на коварство.

Так пусть плодятся. Пусть размножаются.

Может, в череде их детей, разговаривающих на обсценной лексике, народится очередной Михайло Ломоносов. Почему бы и нет? По легенде, однажды на куче навоза был найден бриллиант.

Пожелаем всем миром Оксане здоровой беременности и лёгких родов, если у неё вдруг «в животике» кто-то опять завёлся?

Сколько детей готовы родить вы? Как относитесь к перманентно рожающим женщинам? Как к матерям-героиням или иначе? Если иначе, то как именно?

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