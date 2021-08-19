Томская область получила дополнительно 40 млн рублей на создание модельных библиотек

Томская область по итогам конкурса Минкультуры РФ получит дополнительное федеральное финансирование в размере 40 млн рублей на создание пяти модельных библиотек по нацпроекту «Культура».

«Томская область в этом году получит дополнительно 40 млн рублей на модернизацию пяти библиотек. А всего за три года после старта программы из федерального бюджета на создание модельных библиотек регион получил 115 млн рублей – это самый высокий показатель среди субъектов Сибирского федерального округа и второй в России, после Нижегородской области», – сообщили на официальном сайте администрации региона.

Как пояснили в администрации Томской области, всего благодаря нацпроекту «Культура» за счет средств федерального и регионального бюджетов будет создано 25 модельных библиотек, еще две библиотеки оборудуются за счет местных бюджетов, передает ТАСС.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, выделенные 40 млн рублей будут вложены в модернизацию центральных библиотек в селе Парабель, в городах Асино, Колпашево, в Северске и в Томске.

«Томская область заслуженно лидирует по темпам модернизации библиотек, которые превращаются в настоящие центры культурной жизни, особенно в глубинке. Благодаря поддержке Министерства культуры и нашего депутатского корпуса, мы стремительно наверстываем упущенное, модернизируя сеть культурных учреждений по всей области», – отмечает Жвачкин.

По нацпроекту «Культура» в каждом регионе РФ создаются модельные библиотеки. На выделенные средства они могут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. Жители малых городов и сельских территориях в таких библиотеках могут получить доступ через интернет к научным и художественным информационным ресурсам, к Национальной электронной библиотеке, на библиотечных площадках работают образовательные и дискуссионные площадки для взрослых и детей.