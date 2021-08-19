Власти США подали антимонопольный иск против Facebook

Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в устранении конкурентов и монополизации рынка рекламы в соцсетях.

«Доминирующая позиция Facebook дает компании ошеломительные доходы… Только за прошлый год ее выручка превысила 85 миллиардов долларов, доход превысил 29 млрд долларов», – говорится в исковом заявлении, поданном в окружном суде Вашингтона, передает РИА «Новости».

В комиссии считают, «компания главным образом монетизирует монополию социальной сети за счет продажи рекламы, основанной на (компьютерной) слежке за пользователями». Авторы иска уверены, что Facebook на протяжении последних более 10 лет «скупает» компании, которые могут потенциально стать ее конкурентами, тем самым создавая рынок, на котором она является единственным игроком такого масштаба.

Комиссия просит суд признать соцсеть виновной в нарушении антимонопольного законодательства, а также просит заставить компанию отказаться от подобных действий в дальнейшем.

Ранее федеральная торговая комиссия США (FTC) издала распоряжения, обязывающее Amazon, ByteDance, Discord, Facebook, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp и YouTube отчитаться о методах сбора и обработки персональных данных пользователей.