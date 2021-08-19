 

Певица Луна вышла замуж за гитариста Александра Волощука

19.08.2021, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автор и исполнительница популярных саунд-треков, таких, как “Мальчик, ты снег” (фильм “Подбросы”) и “Алиса” (сериал “Чики”) – Кристина Герасимова, которую меломаны знают под псевдонимом Луна – вышла замуж. Радостную новость она сообщила своим подписчикам сама в социальной сети. Избранником певицы стал гитарист ее же коллектива Александр Волощук. Накануне 30-летняя Кристина поделилась в сторис кадрами с девичника, а сегодня опубликовала первые кадры с торжества.

Just married, – подписала она один пост, и добавила к другому: – Свершилась мечта из детства.

Александр Волощук и Кристина ГерасимоваКристина Герасимова (Луна) и Александр Волощук

Для Кристины этот брак стал вторым. Ранее Луна была замужем за Юрием Бардашем, основателем группы Грибы. Они поженились в 2012 году, тогда же у пары в Лос-Анджелесе родился сын Георгий. В 2018-м музыканты расстались, причем далеко не на позитивной ноте.

Кристина обвиняла Юрия в домашнем насилии, а он ее – в изменах. К предполагаемому любовнику Герасимовой Бардаш обратился во время интервью Юрию Дудю:

Мы вместе работали над музыкой в моей компании, не один трек сделали и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные. Ты ведь хороший парень был, как мне казалось, и, перестав общаться, мы остались людьми, уважающими друг друга. Я никому боли не причинял, плохого не сделал… И после всего этого ты начинаешь за моей спиной встречаться с моей женой, матерью моего сына. Год назад, в августе 2020-го основатель группы “Грибы”, известный украинский продюсер Юрий Бардаш, в настоящее время выступающий под псевдонимом YOURA, женился во второй раз. Избранницей 37-летнего артиста стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба.

Юрий Бардаш и Луна с сыном



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Мнение: Русский сегодня сражается ни больше ни меньше, чем за признание своего человеческого достоинства

24.09 / Ракова: Ежедневное число госпитализаций с​ COVID-19 за неделю возросло на 30%

14.07 / Органы опеки, ау! – Личное мнение

31.05 / Мнение: Кто кукловодит «обысками ФСБ»?

21.04 / Взлом без кражи: женщина проникла в дом принца Эндрю и назвала себя его невестой

08.03 / Мнение: 8 марта в МГУ

01.09 / Гипноз помог девушке, которая питалась только чипсами и картошкой

01.04 / Врач Чернышова предупредила о последствиях питья воды из-под крана

21.05 / Не все теории могут объяснить черную дыру M87 *

16.08 / “Вся борьба насмарку”: Леонид Агутин посетовал на обслуживание в авиаперелете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика