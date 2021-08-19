Мнение: Поддержать блог

И да – узнаю я всё больше, жизнь делается всё интереснее – но ваша поддержка блогу ОЧЕНЬ не помешает. Жить вольным социологом в наше время – не такое уж легкое искусство. А уж говорить и писать ровно то, что думаешь, обо всем и невзирая на лица – и подавно роскошь. Порой сам удивляюсь – как мне еще не припаяли какой-нибудь экстремизм? Это ведь нынче просто, как нечего делать: практически что угодно может стать – и становится – “экстремизмом”.

Хотя я осторожен и рассчитываю еще долго писать то, что думаю – надеясь при этом, что у этого блога есть и будут читатели! Классно, что вообще пока есть такая возможность…

Голосуй за блог!

Сбербанк 5469 3801 5613 2713

Альфа-банк 5559 4727 0227 8982

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Наш скорбный труд не пропадет – из искры возгорится пламя!