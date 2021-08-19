 

Мнение: Поддержать блог

19.08.2021, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

И да – узнаю я всё больше, жизнь делается всё интереснее – но ваша поддержка блогу ОЧЕНЬ не помешает. Жить вольным социологом в наше время – не такое уж легкое искусство. А уж говорить и писать ровно то, что думаешь, обо всем и невзирая на лица – и подавно роскошь. Порой сам удивляюсь – как мне еще не припаяли какой-нибудь экстремизм? Это ведь нынче просто, как нечего делать: практически что угодно может стать – и становится – “экстремизмом”.

Хотя я осторожен и рассчитываю еще долго писать то, что думаю – надеясь при этом, что у этого блога есть и будут читатели! Классно, что вообще пока есть такая возможность…

Голосуй за блог!
Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Наш скорбный труд не пропадет – из искры возгорится пламя!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / РКН требует от западных IT-компаний прекратить цензуру российских СМИ

20.11 / Гогунский поддержал Миллера с предложением открыть в ВУЗах курсы по постельным сценам

22.12 / Ученые назвали причину развития посттравматического стрессового расстройства

02.08 / Скандалы: Роман Абрамович держит нос по ветру

06.04 / Загадочное исчезновение и не менее странное возвращение 8-летней девочки Кэтрин Ван Арст

20.02 / Итальянский суд конфисковал виллу Владимира Соловьёва в пользу Республики Тыва

11.10 / Террористическая организация «Корейское государство» объявила кровную месть противникам k-pop в Twitter

13.01 / Скандалы: «Ростех» собирается следить за сотрудниками на «Мамбе»

22.07 / Экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко

23.05 / Мнение: Внешняя часть историй

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика