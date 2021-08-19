Отбеливание может повредить зубы



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Чтобы оценить повреждающее действие распространенного отбеливателя зубной эмали пероксида карбамида, ученые провели ряд лабораторных экспериментов с зубными тканями.

Оказалось, что гель с пероксидом карбамида в концентрации 10% (это рекомендуемая стоматологами доза) уменьшает количество белков в зубах на 50%. Исследователи отмечают, что через интернет можно купить отбеливатели, в которых содержание этого вещества достигает 35%.

«Нас всегда интересовали эффекты отбеливающих средств, содержащих пероксиды, на структуру зубов и их чувствительность. Сейчас мы хотели лучше понять их влияние на эмаль и на глубокие слои зуба», – сообщил профессор Лорен Бозек (Laurent Bozec) из Торонтского университета, соавтор исследования.

Ранее эта группа исследователей исследовала влияние пероксида карбамида на зуб при эндодонтических вмешательствах (лечении каналов). Тогда они обнаружили, что это вещество может повреждать белок коллаген, входящий в состав дентина, твердой ткани зуба, лежащей под эмалью. Это побудило их проверить, проникает ли пероксид внутрь зуба при отбеливании.

Исследование показало, что распад белков эмали способствует частичному проникновению отбеливающего вещества вглубь зуба. Ученые пишут, что в таких концентрациях пероксид может повреждать клетки пульпы зуба. При использовании геля с концентрацией 35% пульпа может не выжить.

«Насколько мы знаем, это первое исследование, которое показывает токсические эффекты агентов для отбеливания зубов. Мы надеемся, что люди будут выбирать продукты с низкими концентрациями пероксида, поскольку они менее вредные», – сказал Бозек.

Ученые указывают, что можно выбрать гель с концентрацией 5%, но люди часто хотят видеть немедленный результат отбеливания и приобретают слишком сильные средства.

По их мнению, при отбеливании зубов следует искать баланс между концентрацией, длительностью использования, желаниями человека и возможными побочными эффектами. Кроме того, авторы убеждены, что перед выходом на рынок отбеливающие средства нужно лучше исследовать, а пациенты должны больше знать об их нежелательных действиях.