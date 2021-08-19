 

“К татарам за чебуреками”. Зеленский рассказал, куда он отправится в Крыму после деоккупации полуострова

19.08.2021, 20:00, Новости дня
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Вопрос, куда прежде всего в Крыму поедет нынешний глава государства, задал журналист.

“О-о-о, у меня там много мест. Прекрасный вопрос. Хочу на Черное наше море, очень хочу. Наверное, мыс Фиолент, а затем Кастрополь. Гурзуф – но там всегда было очень пафосно. Мы не ездили туда: очень дорого. Хотя шампанское “Новый Свет” было неплохое. Евпатория прикольная, Феодосия прикольная”, – ответил Зеленский.

По его словам, “очень интересным местом” является также пансионат “Глициния” на Южном берегу Крыма.

“Ну, и на Ай-Петри, к татарам ‒ за чебуреками”, – отметил президент Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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