 

“Власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает”. Рыбачук заявил, что у Кличко не смогут забрать полномочия главы КГГА

19.08.2021, 20:00, Новости дня
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Рыбачук отметил, что раньше уже пытались разделать посты городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, но все такие попытки завершились неудачей.

“Нынешняя новая и внесистемная власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает… Кличко не сдастся без боя, и его команда к такому сценарию готова”, – заявил политик. 

Он добавил, что киевляне больше поддерживают действующего мэра, чем президента.

“Основной показатель – уровень поддержки киевлянами Кличко почти вдвое больше, чем президента [Владимира] Зеленского. И у Кличко меньший негативный рейтинг”, – напомнил  Рыбачук.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае 2021 года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

16 августа мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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