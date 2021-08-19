Штамм “Дельта” все быстрее распространяется по Украине, осенью ожидается новая волна COVID-19 – Ляшко

“Штамм коронавируса “Дельта” все активнее распространяется по Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости”, – написал он.

Ляшко подчеркнул, что единственный способ уберечь себя и близких от инфекции – вакцинация.

“Понимаем, что лето подходит к концу, впереди праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха. Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на “после праздников”. Времени, чтобы защититься уже мало, поэтому не медлите!” – обратился он к гражданам.

Министр добавил, что вакцин против коронавируса в стране достаточно, а центры и пункты вакцинации работают “даже в выходные”.

Ляшко не сообщил, сколько, по последним данным в стране подтверждено случаев “Дельты”. 12 августа его заместитель, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что зафиксировано 300 случаев инфицированияэтим штаммом.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2414055202059923

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев заболевания (+1560 за последние сутки), умерло более 53 тыс. человек.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 148 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин.

“Дельта”-штамм коронавируса SARS-CoV-2, в частности, выявили в Винницкой, Ровенской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской, Сумской и Тернопольской областях. Уже есть летальные случаи: по одному в Киеве и Тернопольской области, два в Житомирской области и три – в Винницкой.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадает в больницу, подчеркивали в ведомстве.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax). 9 августа Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на 19 августа первую дозу вакцины получили 4,9 млн человек, а 2,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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