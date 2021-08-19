 

ABC – Байден допустил, что американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа

19.08.2021, 19:56, Новости дня
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В интервью ABC News глава Белого дома заявил, что собирается эвакуировать из Афганистана всех граждан США. По его словам, для этой цели Вашингтон намерен сохранить военный контингент в исламской республике даже после 31 августа — крайнего срока вывода американских войск.

Все войска должны выйти до 31 августа. Неужели они уйдут, даже если американцы и наши афганские союзники всё ещё будут пытаться выбраться из страны?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы вызволить всех американцев и наших союзников.

Означает ли это, что в случае необходимости войска могут остаться после 31 августа?

ДЖО БАЙДЕН: Всё будет зависеть от того, где мы будем находиться и сможем ли мы увеличить число эвакуированных до пяти — семи тысяч в день. В таком случае они все будут вывезены (до 31 августа — ИноТВ).

Просто сейчас в этой стране находится примерно десять – пятнадцать тысяч американцев, так? Вы намерены добиться того, чтобы войска оставались до тех пор, пока все американцы, которые хотят уехать, уехали?

ДЖО БАЙДЕН: Да.

А что насчёт афганских союзников? У нас их примерно 80 тысяч. Это чересчур завышенный показатель?

ДЖО БАЙДЕН: У нас другие цифры. Это слишком завышенный показатель.

Сколько их?

ДЖО БАЙДЕН: По нашим подсчётам, от 50 до 65 тысяч человек с учётом их семей.

Ваше обязательство на них тоже распространяется?

ДЖО БАЙДЕН: Обязательство состоит в том, чтобы вывести всех, кого можно и необходимо вывести. Именно в этом наша цель. Именно этим мы сейчас занимаемся. Мы продвигаемся в этом направлении. И я думаю, достигнем нашей цели.

Иными словами, американцы должны понять, что войска могут остаться там после 31 августа.

ДЖО БАЙДЕН: Нет, американцы должны понять, что мы собираемся всё завершить до 31 августа.

Но если нам это не удастся, войска останутся?

ДЖО БАЙДЕН: Если нам не удастся, мы будем исходить из того, кто останется (в Афганистане. — ИноТВ) к тому времени.

И?

ДЖО БАЙДЕН: И если там всё ещё будут находиться американские войска, американские граждане, мы останемся там, пока не эвакуируем их всех.

Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.



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