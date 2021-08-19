 

Fox News – люди, впустившие в США братьев Царнаевых, неспособны проверить афганских беженцев

19.08.2021, 19:56, Новости дня
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Принимать беженцев из Афганистана опасно, поскольку власти США недостаточно компетентны, чтобы выявить среди них террористов, отмечает ведущий Fox News Джесси Уоттерс. По его словам, в администрации Байдена работают те же люди, которые впустили в страну Тамерлана и Джохара Царнаевых, не обратив внимания на предостережения России.

ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Думаю, в данный момент угроза связана с американцами, которые до сих пор в Афганистане. И если один из этих американцев или один из наших союзников умрёт от рук «Талибана»*… Если Джо (Байден. — ИноТВ) думает, что сейчас всё плохо, то после того, как это случится, ситуация будет напоминать захват заложников в Иране.

Кроме того, эти беженцы… Некоторые из них заслуживают амнистии и приезда сюда. Но доверяю ли я Джо Байдену в вопросе проверки этих людей? Разумеется, нет! Непохоже, чтобы сейчас в аэропорту Кабула был хороший контроль.

ХЕРАЛЬДО РИВЕРА, ведущий Fox News: Но разве вы не…

ДЖЕССИ УОТТЕРС: И мысль о том, что человек, который впустил сюда бостонских террористов (братьев Царнаевых. — ИноТВ), после того как РФ сказала: «Эй, остерегайтесь их»…

ХЕРАЛЬДО РИВЕРА: Они приехали сюда детьми…

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Москва предостерегала эту администрацию**. И мы не приняли никаких мер, потому что там была «орфографическая ошибка». Они также впустили человека, который впоследствии устроил стрельбу в Сан-Бернардино, тогда как его страница в соцсетях вся пестрела пропагандой джихада, Херальдо…

ХЕРАЛЬДО РИВЕРА: Он прибыл сюда, потому что сначала сюда прибыла его жена***…

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Я не доверяю Джо в вопросе проверки. Он некомпетентен! Итак, это тоже угроза для нашей страны.

Сегодня на брифинге (советнику президента США по национальной безопасности. — ИноТВ) Джейку Салливану задали очень хороший вопрос. Женщина — не знаю её имени, она была в маске — спросила: «А как насчёт союзников по НАТО? Как насчёт Тайваня, как насчёт Южной Кореи? Будем ли мы их защищать, после того, что мы только что видели?» Это подарок российским, китайским и северокорейским пропагандистам! Они просто скажут этим мишеням: «Думаете, американцы достаточно компетентны, чтобы спасти ваши задницы?» От этого будет вред.

ХЕРАЛЬДО РИВЕРА: Есть большая разница между Тайванем и Южной Кореей с одной стороны и Афганистаном с другой. Афганистан находится у чёрта на куличках.

Какой была ваша первая реакция, когда вчера, в воскресенье, вы увидели толпы в аэропорту (Кабула. — ИноТВ)?

ЛИЗА КЕННЕДИ МОНТГОМЕРИ, ведущая Fox News: Это ужасный видеоряд, который прилипнет к этой администрации. Одна из тех вещей… Знаете, это сразу понятно, когда в соцсетях что-то повторяют люди, с которыми вы согласны и с которыми не согласны, когда это порождает такое эхо… Потому что очень многие мыслят в картинках. Вот что приковывает их внимание. Что же касается терроризма… Я молю Бога, чтобы у нас здесь не было терактов.

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.
** Имеется в виду администрация Барака Обамы, в которой Джо Байден был вице-президентом. Ведущий Fox News намекает, что нынешняя администрация США является, по сути, продолжением администрации Обамы (прим. ИноТВ).
*** Так сказано в оригинале. На самом деле, террорист Сайед Ризван Фарук был уроженцем США, а его жена и соучастница Ташфин Малик прибыла по «визе невесты» (прим. ИноТВ).



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