Fox News – люди, впустившие в США братьев Царнаевых, неспособны проверить афганских беженцев

Принимать беженцев из Афганистана опасно, поскольку власти США недостаточно компетентны, чтобы выявить среди них террористов, отмечает ведущий Fox News Джесси Уоттерс. По его словам, в администрации Байдена работают те же люди, которые впустили в страну Тамерлана и Джохара Царнаевых, не обратив внимания на предостережения России.

ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Думаю, в данный момент угроза связана с американцами, которые до сих пор в Афганистане. И если один из этих американцев или один из наших союзников умрёт от рук «Талибана»*… Если Джо (Байден. — ИноТВ) думает, что сейчас всё плохо, то после того, как это случится, ситуация будет напоминать захват заложников в Иране.

Кроме того, эти беженцы… Некоторые из них заслуживают амнистии и приезда сюда. Но доверяю ли я Джо Байдену в вопросе проверки этих людей? Разумеется, нет! Непохоже, чтобы сейчас в аэропорту Кабула был хороший контроль.



ХЕРАЛЬДО РИВЕРА, ведущий Fox News: Но разве вы не…



ДЖЕССИ УОТТЕРС: И мысль о том, что человек, который впустил сюда бостонских террористов (братьев Царнаевых. — ИноТВ), после того как РФ сказала: «Эй, остерегайтесь их»…

ХЕРАЛЬДО РИВЕРА: Они приехали сюда детьми…



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Москва предостерегала эту администрацию**. И мы не приняли никаких мер, потому что там была «орфографическая ошибка». Они также впустили человека, который впоследствии устроил стрельбу в Сан-Бернардино, тогда как его страница в соцсетях вся пестрела пропагандой джихада, Херальдо…

ХЕРАЛЬДО РИВЕРА: Он прибыл сюда, потому что сначала сюда прибыла его жена***…



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Я не доверяю Джо в вопросе проверки. Он некомпетентен! Итак, это тоже угроза для нашей страны.

Сегодня на брифинге (советнику президента США по национальной безопасности. — ИноТВ) Джейку Салливану задали очень хороший вопрос. Женщина — не знаю её имени, она была в маске — спросила: «А как насчёт союзников по НАТО? Как насчёт Тайваня, как насчёт Южной Кореи? Будем ли мы их защищать, после того, что мы только что видели?» Это подарок российским, китайским и северокорейским пропагандистам! Они просто скажут этим мишеням: «Думаете, американцы достаточно компетентны, чтобы спасти ваши задницы?» От этого будет вред.

ХЕРАЛЬДО РИВЕРА: Есть большая разница между Тайванем и Южной Кореей с одной стороны и Афганистаном с другой. Афганистан находится у чёрта на куличках.

Какой была ваша первая реакция, когда вчера, в воскресенье, вы увидели толпы в аэропорту (Кабула. — ИноТВ)?



ЛИЗА КЕННЕДИ МОНТГОМЕРИ, ведущая Fox News: Это ужасный видеоряд, который прилипнет к этой администрации. Одна из тех вещей… Знаете, это сразу понятно, когда в соцсетях что-то повторяют люди, с которыми вы согласны и с которыми не согласны, когда это порождает такое эхо… Потому что очень многие мыслят в картинках. Вот что приковывает их внимание. Что же касается терроризма… Я молю Бога, чтобы у нас здесь не было терактов.

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

** Имеется в виду администрация Барака Обамы, в которой Джо Байден был вице-президентом. Ведущий Fox News намекает, что нынешняя администрация США является, по сути, продолжением администрации Обамы (прим. ИноТВ).

*** Так сказано в оригинале. На самом деле, террорист Сайед Ризван Фарук был уроженцем США, а его жена и соучастница Ташфин Малик прибыла по «визе невесты» (прим. ИноТВ).