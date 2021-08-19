Мнение: Письмо: “Уход близкого”
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Мы должны еще такую тему обсудить, потому что пишут об этом сейчас часто в связи с пандемией, а разбирать это тяжело, я не публикую, а надо иногда.
Что делать в случае потери близкого человека?
Сейчас письмо процитирую, потом расскажу, что это с точки зрения поля.
asajj_chain
Эволюция, здравствуйте.
Может быть мое письмо будет интересно для разбора.
Как пережить уход близких?
У меня папа умер вчера. Мама в реанимации с сердцем.
Мне тяжело. Я знаю, что это будет так еще какое-то время, но у меня дочка девяти лет, ей тоже тяжело. Она вчера лежала в постели с фотографией, где я, папа и мама, ее сделали на мое шестнадцатилетие.
Мне кажется, она старается быть сильной, но нельзя так. Я ее опора, а не наоборот.
Я стараюсь быть сильной, но получается плохо.
Я боюсь, что для дочки это аукнется через некоторое время. В том числе и потому, что у меня, наверное не получается дать ей нужную поддержку.
Она вчера говорила, что хочет быть одна, я ее не трогала, только если она не звала.
Сегодня она чаще хочет, чтобы я была рядом, я рядом.
Но мне тоже очень плохо, я боюсь что-то упустить.
(-)
Смерть близкого человека – это катастрофа, ломающая сразу два ресурса.
Это перелом ресурса семьи и перелом ресурса транса, потому что ресурс транса отвечает за ощущение безмятежности, защищенности и иррациональную веру в бессмертие. Эти ресурсы постепенно восстановятся.
Но очень важно осознавать, насколько это серьезная катастрофа, чтобы не потерять все остальное.
Нельзя пить алкоголь, особенно если вы человек склонный к пьянству. Вы можете потеряться в лабиринтах.
Нельзя бередить себе душу чувством вины и пытаться перекинуть эту вину на других (врачей, плохих людей). Вы отдадите силы, которые нужны вам и другим вашим близким.
В письме выше автор впала в ступор от шока и как будто уже похоронила маму тоже, но мама жива, она должна выздороветь и ей нужна будет помощь.
Именно на это должен быть направлен фокус свой и дочери. На помощь ее бабушке.
Почти всегда в случае смерти близкого есть другой близкий или другие, которые нуждаются в физической помощи.
Эту помощь нужно оказывать.
То есть в ситуации трагедии в семье фокус должен быть на других членах семьи.
Надо спасать живых.
Это не только придает силы, но и выравнивает состояние и потом вспоминается как верное поведение.
Фокус на себе тоже может быть, чтобы отрефлексировать физическое состояние.
Люди потому и надрывают себя горем, что их фокус на потере, а на своем здоровье его нет совсем.
Нужно помещать фокус на свое самочувствие, но не держать там его долго.
Помещать фокус на самочувствие надо на несколько секунд и в случае сильного стресса, обязательно принимать успокоительные.
Должно быть много магния и достаточно калия, можно пить минеральную воду их содержащую. Не по стакану, а по литру, если нет противопоказаний. И сок с высоким содержанием витамина С, гранатовый или апельсиновый.
То есть свой организм свой во время стресса вы должны поддерживать, а не кидаться в саморазрушительные настроения: “зачем мне это все теперь…”
Так вы только умножите и продлите свои страдания, дополните новыми бедами и проблемами.
Ресурс транса больше всего зависит от здорового сна. Если не можете спать, пейте легкие снотворные, посоветуйтесь с врачами.
При трагедии в ресурсе семьи спасает работа, если она у вас хоть сколько-то прокачана.
Лежать и смотреть в потолок нельзя. Автор письма представляет свою поддержку дочери как сидеть рядом и гладить ее по руке. Поддержка – это помочь перевести фокус на какую-то полезную деятельность, устойчивость во время деятельности возвращается к человеку, вот и поддержка.
Но.
Нельзя отвлекаться на легкомысленные удовольствия. Важно соблюдать траур, что означает: вы не должны веселиться 40 дней, даже если это истерическое веселье. Не надо отвлекаться на веселья, это чревато чувством вины и хвостами в поле.
Постарайтесь вспоминать умершего человека с самых сильных его сторон, не воссоздавайте жалкий и страдающий образ, это не только будет рвать вам сердце, но это неуважение к нему. Вспоминайте его красивым и достойным. Таким он должен остаться в вашей памяти. Вспоминать плохое о нем – табу, даже если хочется смягчить боль и компенсировать свое чувство вины обидами. Не наматывайте себе хвостов.
Эта фигура навсегда останется в вашем поле, но она может стать охранной для вас.
Недаром предки во многих древних фигурах имели статусы богов.
Нам пока рано касаться таких вещей, сначала надо получше с темой поля разобраться, чтобы не нагонять лишней мистики, потому что мистика тут ни при чем, здесь речь об устройстве психики.
Когда-нибудь расскажу.
Если вы верующий человек и умерший тоже был верующим, вам проще. Соблюдайте, что написано, без фанатизма, не предавайтесь унынию, выполняйте то, что завещал покойный.
Не ссорьтесь из-за наследства, это неуважение к нему. Не выбрасывайте его любимые вещи, оставьте хотя бы часть. Позаботьтесь о его могиле, не забывайте о ней потом.
В случае автора дочке сейчас нужно сказать, что самое лучше и правильное, что она может сделать для дедушки, это стать такой, как дедушка хотел: умной и доброй девочкой. Наверняка он хотел именно этого.
Не рвите себе сердце, ваше рваное сердце никому не нужно.
Переживали потерю близких, друзья?
Источник: Эволюция
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