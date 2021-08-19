Мнение: Письмо: “Уход близкого”

Мы должны еще такую тему обсудить, потому что пишут об этом сейчас часто в связи с пандемией, а разбирать это тяжело, я не публикую, а надо иногда.

Что делать в случае потери близкого человека?

Сейчас письмо процитирую, потом расскажу, что это с точки зрения поля.

asajj_chain

Эволюция, здравствуйте.

Может быть мое письмо будет интересно для разбора.

Как пережить уход близких?

У меня папа умер вчера. Мама в реанимации с сердцем.

Мне тяжело. Я знаю, что это будет так еще какое-то время, но у меня дочка девяти лет, ей тоже тяжело. Она вчера лежала в постели с фотографией, где я, папа и мама, ее сделали на мое шестнадцатилетие.

Мне кажется, она старается быть сильной, но нельзя так. Я ее опора, а не наоборот.

Я стараюсь быть сильной, но получается плохо.

Я боюсь, что для дочки это аукнется через некоторое время. В том числе и потому, что у меня, наверное не получается дать ей нужную поддержку.

Она вчера говорила, что хочет быть одна, я ее не трогала, только если она не звала.

Сегодня она чаще хочет, чтобы я была рядом, я рядом.

Но мне тоже очень плохо, я боюсь что-то упустить.

(-)

Смерть близкого человека – это катастрофа, ломающая сразу два ресурса.

Это перелом ресурса семьи и перелом ресурса транса, потому что ресурс транса отвечает за ощущение безмятежности, защищенности и иррациональную веру в бессмертие. Эти ресурсы постепенно восстановятся.

Но очень важно осознавать, насколько это серьезная катастрофа, чтобы не потерять все остальное.

Нельзя пить алкоголь, особенно если вы человек склонный к пьянству. Вы можете потеряться в лабиринтах.

Нельзя бередить себе душу чувством вины и пытаться перекинуть эту вину на других (врачей, плохих людей). Вы отдадите силы, которые нужны вам и другим вашим близким.

В письме выше автор впала в ступор от шока и как будто уже похоронила маму тоже, но мама жива, она должна выздороветь и ей нужна будет помощь.

Именно на это должен быть направлен фокус свой и дочери. На помощь ее бабушке.

Почти всегда в случае смерти близкого есть другой близкий или другие, которые нуждаются в физической помощи.

Эту помощь нужно оказывать.

То есть в ситуации трагедии в семье фокус должен быть на других членах семьи.

Надо спасать живых.

Это не только придает силы, но и выравнивает состояние и потом вспоминается как верное поведение.

Фокус на себе тоже может быть, чтобы отрефлексировать физическое состояние.

Люди потому и надрывают себя горем, что их фокус на потере, а на своем здоровье его нет совсем.

Нужно помещать фокус на свое самочувствие, но не держать там его долго.

Помещать фокус на самочувствие надо на несколько секунд и в случае сильного стресса, обязательно принимать успокоительные.

Должно быть много магния и достаточно калия, можно пить минеральную воду их содержащую. Не по стакану, а по литру, если нет противопоказаний. И сок с высоким содержанием витамина С, гранатовый или апельсиновый.

То есть свой организм свой во время стресса вы должны поддерживать, а не кидаться в саморазрушительные настроения: “зачем мне это все теперь…”

Так вы только умножите и продлите свои страдания, дополните новыми бедами и проблемами.

Ресурс транса больше всего зависит от здорового сна. Если не можете спать, пейте легкие снотворные, посоветуйтесь с врачами.

При трагедии в ресурсе семьи спасает работа, если она у вас хоть сколько-то прокачана.

Лежать и смотреть в потолок нельзя. Автор письма представляет свою поддержку дочери как сидеть рядом и гладить ее по руке. Поддержка – это помочь перевести фокус на какую-то полезную деятельность, устойчивость во время деятельности возвращается к человеку, вот и поддержка.

Но.

Нельзя отвлекаться на легкомысленные удовольствия. Важно соблюдать траур, что означает: вы не должны веселиться 40 дней, даже если это истерическое веселье. Не надо отвлекаться на веселья, это чревато чувством вины и хвостами в поле.

Постарайтесь вспоминать умершего человека с самых сильных его сторон, не воссоздавайте жалкий и страдающий образ, это не только будет рвать вам сердце, но это неуважение к нему. Вспоминайте его красивым и достойным. Таким он должен остаться в вашей памяти. Вспоминать плохое о нем – табу, даже если хочется смягчить боль и компенсировать свое чувство вины обидами. Не наматывайте себе хвостов.

Эта фигура навсегда останется в вашем поле, но она может стать охранной для вас.

Недаром предки во многих древних фигурах имели статусы богов.

Нам пока рано касаться таких вещей, сначала надо получше с темой поля разобраться, чтобы не нагонять лишней мистики, потому что мистика тут ни при чем, здесь речь об устройстве психики.

Когда-нибудь расскажу.

Если вы верующий человек и умерший тоже был верующим, вам проще. Соблюдайте, что написано, без фанатизма, не предавайтесь унынию, выполняйте то, что завещал покойный.

Не ссорьтесь из-за наследства, это неуважение к нему. Не выбрасывайте его любимые вещи, оставьте хотя бы часть. Позаботьтесь о его могиле, не забывайте о ней потом.

В случае автора дочке сейчас нужно сказать, что самое лучше и правильное, что она может сделать для дедушки, это стать такой, как дедушка хотел: умной и доброй девочкой. Наверняка он хотел именно этого.

Не рвите себе сердце, ваше рваное сердце никому не нужно.

Переживали потерю близких, друзья?