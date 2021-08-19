Мнение: Не драматизируйте

Полпред Трутнев скептически отозвался о сообщениях СМИ по поводу пожаров в Якутии. «Четыре миллиона [гектаров] там кто-то называет, кто-то еще больше. Но начнем с того, что площадь Якутии — более 300 млн гектаров», — сказал Трутнев. В общем, классика жанра: «Вот когда убьют, тогда и звоните». Сгорит хотя бы миллионов тридцать гектар — ну, появится повод беспокоиться. А так — о чем вы вообще?

Для полпреда что четыре, что семь миллионов гектара тайги — сущий пустяк. Его не для сохранения страны представителем назначили, а чтобы передавать руководящие указания. Да и вообще, Трутнев сообщил, что на самом деле сгорела не тайга, а какой-то кустарник: «…речь идет о низовых пожарах, когда горит трава и мелкие кустарниковые растения…» Семь миллионов гектар — сплошь трава.

Собственно, у этих (людьми их язык не поворачивается называть) отношение к стране и к народу примерно такое же — вот когда вы все перемрёте, мы немного обеспокоимся. А пока подыхайте, но молча. Не драматизируя…

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