Прокурор потребовал для депутата Штейн два года ограничения свободы

Представитель гособвинения попросил назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

«Прокурор попросил суд назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд. Ожидается, что приговор огласят 25 августа.

Напомним, другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, Кира Ярмыш и другие. По версии следствия, из-за призывов Штейн и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по обвинению в подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Суд уже назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.

Также в рамках этого дела суд уже приговорил юриста «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.