 

Российские акции снизились на фоне обвала рынка нефти

19.08.2021, 19:30, Новости дня
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Российский рынок акций снизился по главным индексам на фоне обвала рынка нефти, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи ближе к закрытию торгов сократился до 1,81% до 3853,98 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 2,36%, до 1635,63 пункта, передает РИА «Новости».

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг снижались на публикации протокола заседания ФРС США, которая помимо прочего способствовала росту курса доллара.

Цена нефти сокращалась на 2,9% – до 66,2 доллара за баррель сорта Brent.



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