Видео дня: Максим Матвеев в образе дрэг-квин в новом клипе группы “Моя Мишель”

Сегодня группа “Моя Мишель” и ее солистка Таня Ткачук презентовали на YouTube свою новую работу – видео на песню “Зима в сердце”. Это кавер-версия хита группы “Гости из будущего” – Евы Польны и Юрия Усачева – из одноименного альбома 2000 года. Свежее звучание “Моя Мишель” дополнили клипом, который затронул актуальные социальные темы свободы и принятия, любви и жестокости, а также гендерных стереотипов. Главные роли в видео исполнили солистка группы и актер Максим Матвеев.

Именно так могла бы выглядеть в XXi веке сказка о Снежной королеве. Это видео – большая и очень важная для нас работа. Спасибо всем, кто принимал в ней участие! Спасибо, Максим, за твой свет и смелость, – написала Ткачук на своей странице в Instagram под фрагментом клипа. По сюжету Кай в исполнении Максима Матвеева перевоплощается в Снежную королеву в современном образе дрэг-квин и участвует в травести-шоу. Герда, которую играет Таня Ткачук (10 фактов о ней читайте здесь), не сразу принимает выбор Кая, но в итоге сама переодевается в мужской костюм, чтобы поддержать любимого. На улицах большого города Кай и Герда, поменявшись ролями, встречают жестокую реакцию прохожих.

Максим Матвеев и Таня Ткачук в клипе “Зима в сердце”

Максим Матвеев

Максим Матвеев

Солистка группы “Моя Мишель” отметила, что в этом видео было важно затронуть и тему страха неприятия, и тему свободы выбора, а также раскрыть красоту дрэг-культуры.

Нам важно было показать дрэг-культуру изнутри, ее красоту и яркость, ее волшебство, представить реальных травести-артистов, элементы подготовки к шоу. Мы лично познакомились с ними, узнали их истории — многие скрывают, чем занимаются, от родных, прячут костюмы, умалчивают про гомосексуальность. Живут двойной жизнью. Гетеросексуалы в травести-шоу тоже есть, но они большая редкость, – рассказала Таня.

Максим Матвеев

Ткачук также призналась, что во время натурных съемок в подземном переходе на них, переодетых артистов на самом деле, а не по сценарию, напали прохожие.

Также мы подняли тему жестокости, жестокости мира и жестокости человека по отношению к другому человеку. Если ты не похож на всех или не соответствуешь заданным обществом меркам, рамкам, правилам — то ты автоматически изгой. Когда мы снимали сцены в переходе, на нас напали два пьяных агрессивных мужика. Они хотели избить нас и выкрикивали оскорбления. У нас была большая съемочная команда и ЧОП, но, если бы мы оказались один на один с ними, случилась бы настоящая бойня. И таких историй миллион, – поделилась Ткачук. Публика положительно приняла видео и отметила яркое звучание любимого хита в исполнении группы “Моя Мишель”, а также оценила смелость и профессионализм Максима Матвеева. Тема каверов, кстати, довольно популярна сейчас: три недели назад группа Cream Soda выпустила клип на ремейк песни Алены Свиридовой “Розовый фламинго”, в котором снялась сама певица.

В 2015 году, когда группа “Моя Мишель” стала популярной благодаря их синглу “Дура”, HELLO! пообщался с коллективом и его солисткой Таней Ткачук. Интервью и съемку смотрите по этой ссылке.