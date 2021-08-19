Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм ждут второго ребенка

Вот это новости! 34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли и 54-летний актер Джейсон Стэтхэм снова станут родителями! Несколько минут назад Рози опубликовала в Instagram серию снимков в полный рост, снятых в ее любимом зеркале в ванной (в нем она фиксирует все свои ультрамодные “луки”). На последнем слайде отчетливо видно ее округлившийся живот. Остальные фото, видимо, были сняты задолго до сегодняшнего дня.

Та-даам!! #второйраунд, – забавно подписала пост Рози.

Менее чем за полчаса публикация набрала 70 тысяч лайков и тысячу комментариев с поздравлениями. К ним присоединилсь в том числе Каролина Куркова и другие коллеги из модной индустрии.

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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Рози Хантингтон-Уайтли

Последний раз партнеры (да, несмотря на то что Рози и Джейсон 11 лет вместе, они так и не поженились) выходили в свет в середине апреля – тогда их видели выходящими из ресторана Nobu в Малибу. Тогда Рози была в бирюзовом облегающем платье и не стремилась скрыть область живота. Видимо, на тот момент срок был совсем небольшим.

Вообще с весны прошлого года их редко видели на публике: Рози работала над собственным брендом косметики Rose Inc. и коллаборацией нижнего белья для компании Marks & Spencer – Rosie For Autograph. А Джейсон, в свою очередь, снимался в новом экшн-триллере “Гнев человеческий” – этой весной картина Гая Ричи вышла в российский прокат. Тем летом им все же удалось выбраться в отпуск с сыном. Также они проводили вместе выходные на пляже в Малибу.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, актер и модель встречаться в апреле 2010 года. Они познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын, а вот церемония бракосочетания так и не состоялась. Несколько лет назад в интервью Extra Рози рассказала, почему они с Джейсоном повременили со свадьбой:

Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.

Кто еще из голливудских звезд покорил сердца “ангелов” Victoria’s Secret, читайте здесь.