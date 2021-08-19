Восемь часов в день у компьютера или телевизора повышают риск инсульта в 7 раз



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По статистике Американской кардиологической ассоциации взрослые люди в США в среднем проводят сидя 10,5 часов в день за компьютером, телевизором или со смартфонами, и в первую очередь это люди 50-64 лет. И хотя смертность от инсультов снижается в возрастной группе от 65 лет и старше, она растет среди среди людей 35-64 лет.

Чтобы оценить связь между малоподвижным образом жизни и риском развития инсульта, ученые Университета Калгари проанализировали данные о состоянии здоровья и образе жизни среди 143 тысяч взрослых людей, не имевших сердечно-сосудистых заболеваний, рака или инсульта. Все они участвовали в национальной программе обследования здоровья населения Канады в разные годы начиная с 2000.

Наблюдения за участниками велись около 9,5 лет, и за это время было зарегистрировано около 3 тысяч инсультов. В среднем добровольцы ежедневно уделяли «сидячему» досугу 4,08 часа, у людей 60 лет и моложе средняя продолжительность такого отдыха составила 3,9 часа.

По оценкам ученых, у людей этой возрастной группы, отдыхавших в сидячем положении восемь часов и больше, риск инсульта был в 4,2 раза выше с теми, кто проводил сидя меньше четырех часов. По сравнению с теми, кто проводил за компьютером меньше четырех часов и поддерживал высокую физическую активность — в 7 раз.

По мнению авторов исследования, это утверждает о том, что здоровая физическая активность может компенсировать негативное влияние сидячего образа жизни.