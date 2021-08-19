Смешко: Мы должны разработать собственную, надежную стратегию построения и перманентного обеспечения национальной устойчивости Украины

В наше турбулентное время действительно редкая глубокая дискуссия, посвященная вопросам международной, а особенно – национальной безопасности, обходится без упоминания о национальной устойчивости (national resilience) той или иной страны. Впрочем, кажется, еще мало кто действительно понимает, о чем идет речь и какая именно национальная устойчивость сегодня важна.

В этом контексте, видимо, следует отметить, что анализ исторического развития различных народов и наций позволяет определить термин “национальная устойчивость” – как способность государственных институтов, неправительственного сектора и общества в целом должным образом противостоять ожидаемым и неожиданным внешним воздействиям и вмешательствам деструктивного характера и быть способными успешно преодолевать любые внутренние кризисы.

Между тем сегодня мы воочию видим, что пандемия COVID-19 не только вызвала в мире настоящую информационную войну с мощными пиар-компаниями, информпровокациями, взаимными обвинениями и решительными опровержениями, но и обнаружила национальную уязвимость и определенную внутреннюю слабость даже у самых развитых и мощных мировых держав.

При этом, пока с одной стороны наблюдается усиление международного сотрудничества в сфере биологических исследований, биобезопасности, эпидемиологического контроля, медицины, охраны окружающей среды и тому подобное. А с другой – многие в мире осуществляют фундаментальную переоценку своих торгово-экономических связей и инвестиционных моделей и начинают активно стимулировать перенос национальными компаниями своих производственных мощностей на свою территорию. И первыми это уже начали делать Соединенные Штаты.

Сегодня, фактически, для каждой страны более чем актуальным становится вопрос национальной самозащиты от нынешних и будущих вызовов, просмотр ранее неизменных ориентиров, разработка новых критериев успешности в условиях, которые быстро меняются.

Так какими могут быть эти критерии?

Одним из индикаторов уязвимости/неуязвимости государств может быть Fragile States Index, который оценивает степень эффективности деятельности государственных институтов по 12-ти политическим, экономическим, социальным и другим показателям. В частности, оценивается сектор безопасности, состояние государственных институтов и общества, самодостаточность и успешность развития экономики, уровень бедности в стране, качество человеческого капитала, уровень внутренней легитимности власти и работы государственной службы, защита прав и свобод человека, состояние системы здравоохранения, экологии и демографии, а также уровень внешних воздействий.

В этих обстоятельствах более высокое место в рейтинге в данном случае означает низкую степень стабильности. А в общем плане можно отметить, что Fragile States Index оценивает способность того или иного государства обеспечить решение вопросов, которые больше всего беспокоят ее граждан, особенно в кризисные времена.

Итак, наиболее уязвимыми, согласно Fragile States Index 2020, являются такие нестабильные страны, как Йемен, Сомали, Южный Судан, Сирия, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская республика, Чад, Судан, Афганистан. А наиболее устойчивыми – Финляндия, Норвегия, Швейцария, Дания, Исландия, Новая Зеландия, Швеция, Канада – то есть демократические государства со значительной прослойкой среднего класса, эффективной экономикой и развитой социальной сферой. Показательно, что в 30-ку самых стабильных вошли практически все страны-члены Европейского союза. Кстати, США в данном рейтинге следуют за Великобританией на 149 месте и, в частности, уступают по шкале стабильности таким странам, как Бельгия, Южная Корея или Мальта. Россия со всем своим ядерным оружием находится на 76 месте, несколько выше Бразилии, но уступает Марокко, Азербайджану и даже Бенину.

Очевидно, именно так было оценено качество работы российских властей. Между тем Украина, даже несмотря на необъявленную войну с Россией, которая длится уже восьмой год, смогла опередить страну-агрессора на целых 15 позиций и оказаться на 92 месте.

И хотя Fragile States Index, как и каждый рейтинг, очевидно имеет свои недостатки, выглядит так, что в современном мире государственные институты должны ежедневно доказывать свою дееспособность, чтобы пользоваться широкой поддержкой гражданского общества и доверием частного сектора. Только тогда государство может считаться имеющим надлежащий ресурс стабильности.

Безусловно, этот индикатор является достаточно показательным даже в наши крайне мимолетные времена. Неслучайно мы воочию видим, как легко слабые страны становятся добычей более мощных и агрессивных соседей или дезинтегрируются и впадают в состояние перманентного кризиса.

В сегодняшнем жестком мире хватает подобных примеров, в частности, мы уже видим, что происходит в ранее успешном Ливане или стабильно нестабильном Афганистане. А в завтрашнем – количество подобных примеров, очевидно, еще увеличится, как и увеличится количество угроз, связанных с последствиями роста глобального неравенства, массовой миграции с Юга на Север, нехватки продовольствия, питьевой воды и других ресурсов, изменения климата, массовой потере рабочих мест и так далее.

Поэтому мы в Украине, которая вскоре будет отмечать 30-летие своей независимости, должны наконец-то всерьез задуматься над будущим нашего государства и разработать собственную, индикативную и надежную стратегию построения и перманентного обеспечения национальной устойчивости.

Источник: “Украинская правда”

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