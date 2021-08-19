Супруга Жигунова Виктория Ворожбит намекнула на пополнение в семье

Супруга Сергея Жигунова Виктория Ворожбит намекнула на скорое пополнение в их семье. Журналистка и актер удивили планами на будущее, купив колыбель.

58-летний актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов в этом году весной заключил брак с журналисткой Викторией Ворожбит, которая младше него на 10 лет. Отпраздновав свадьбу, пара отправилась в путешествие по России, посетив, в числе прочих, и родной город «гардемарина» Ростов-на-Дону. Здесь Жигунов и Ворожбит осмотрели достопримечательности и посетили музеи, в одном из которых репортершу привлекла экспозиция, изображавшая убранство традиционных изб данного региона. Находясь под впечатлением, Ворожбит призналась, что и сама мечтает о подобном уютном семейном гнездышке.

При этом, как оказалось, ей хотелось бы не только изменить жилищные условия, но и снова стать мамой. Причем, как заявила Ворожбит, это не только ее стремление, но и желание самого Жигунова. Возможно, в ближайшее время они воплотят в реальность решение «обзавестись не только домиком, но и периной с колыбелькой», написала она. Причиной их поездки стали погодные условия в столице.

Следует отметить, что журналистка очень похожа внешне на бывшую возлюбленную Жигунова Анастасию Заворотнюк. Многие считают, что именно в этом и кроется секрет отношений пары. У Виктории Ворожбит есть сын Александр от первого брака с Виктором Сухановым. У Сергея Жигунова также есть ребенок от предыдущего брака, также он воспитывал дочь супруги. Как предполагают блогеры, для того, чтобы родить совместного малыша паре придется воспользоваться достижениями современной медицины.