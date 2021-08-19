Delo.ua – Зеленский пообещал Украине новый флот за 15 лет

Президент Владимир Зеленский пообещал сформировать новый Военно-морской флот Украины к 2035 году, пишет информационный портал Delo.ua. По словам Зеленского, эта масштабная программа будет реализована в несколько этапов, также планируется начать строительство военно-морских баз. В то же время президент подчеркнул, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий будет решаться в рамках «деоккупации Крыма», говорится в статье.



Reuters

Власти Украины планируют до 2035 года реализовать большую программу по развитию военно-морского флота, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами. По словам президента, это будет происходить в несколько этапов, сообщает украинский информационный портал Delo.ua.

Первый этап, как пояснил Зеленский, будет «точно» осуществлён уже до 2024 года, второй — до 2030 года. А третий завершающий этап по созданию «большого флота» планируется осуществить примерно к 2035 году, говорится в статье.

Зеленский также рассказал, что на Украине уже создаётся новая инфраструктура для строительства военно-морского флота — малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, власти планируют начать развитие и создание новых военно-морских баз.

Первой будет строиться военно-морская база в Бердянске, пояснил президент. Он выразил уверенность, что этот украинский проект будут активно поддерживать Соединённые Штаты, Евросоюз и Великобритания. «Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул в этой связи, что «вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации* Крыма», сообщает Delo.ua.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

