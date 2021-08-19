 

Москвичам показали квартиры, которые разыграют на онлайн-голосовании в столице

19.08.2021, 18:58, Разное
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В эфире телеканала “Москва 24” показали одну из квартир, которую разыграют среди участников ДЭГ в рамках программы “Миллион призов – #ВыбираемВместе”. Телезрителям рассказали, что разыгрываемые квадратные метры с чистовой отделкой находятся в разных районах столицы. Квартиры расположены в новых жилых комплексах.

На данный момент число тех, кто решил проголосовать на сентябрьских выборах онлайн, приближается к одному миллиону. Москвичи, которые уже зарегистрировались на ДЭГ, отмечают, что для подачи заявления требуется всего несколько минут. Мол, это очень удобно и быстро. Регистрация открыта до 23:59 13 сентября.

В рамках акции “Миллион призов – #ВыбираемВместе” разыграют не только 20 квартир и 100 машин, но и другие призы, среди которых 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч баллов (один бал = один рубль). Баллы можно будет обменять на товары партнеров программы.

Напомним, выборы состоятся с 17 по 19 сентября. Проголосовать необходимо в течение этих дней. А с 18 по 20 сентября в прямом эфире “Москва 24” будут разыгрывать призы среди участников ДЭГ. Победителей выберут случайным образом. Результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru.



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