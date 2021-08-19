 

В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов

19.08.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исключение «Талибана» (запрещено в России) из списка террористов будет зависеть от их конкретных действий и шагов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а (вытекает) из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров… Все будет мериться исходя из реальных действий… Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают… о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности, эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные факторы, конкретные лица», – сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / В Бразилии число больных COVID-19 превысило 3 млн

05.10 / CP – «всеобъемлющего господства» ради — США планируют строить военные базы на Луне

22.06 / Врезавшийся в подземный переход в Москве водитель фуры умер до столкновения

08.01 / В Николаевской области произошел пожар на нефтебазе

05.07 / Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии

01.10 / Мирные жители погибли при бомбежке ВС Азербайджана в Карабахе

09.08 / США наложили санкции на чиновников и главу администрации Гонконга

31.01 / В Израиле в два раза увеличили штрафы за нарушение карантина

20.02 / Кит-финвал выбросился на берег в Египте

25.06 / Данилов заявлял об ответственности Германии и Франции за оккупацию Крыма. Немецкий посол ответила

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика