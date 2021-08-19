Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась редкими фото с мужем и старшим сыном

Со дня на день 51-летний турецкий актер, больше всего известный по роли султана Сулеймана в историческом сериале “Великолепный век”, Халит Эргенч станет многодетным отцом. Его 38-летняя супруга Бергюзар Корель ждет третьего малыша. О беременности женщина рассказала в середине июня, а несколькими днями позже призналась, что у них будет дочка. Недавно Халит и Бергюзар путешествовали по Турции, и во время поездки будущая мама публиковала множество “беременных” кадров в купальнике.

Супруги воспитывают двоих сыновей – 11-летнего Али и годовалого Хана. Младшего Бергюзар и Халит пока скрывают от общественности, а вот старшего иногда показывают в социальных сетях. Но, дабы ограничить его от чрезмерной публичности, скрывают лицо на и без того редких кадрах. Сегодня у себя в сторис Бергюзар устроила подписчикам путешествие по их семейному архиву и опубликовала череду снимков: тут и семейная фотосессия, на которой Бергюзар беременна (судя по ее прическе, еще вторым сыном), и селфи, и фото из путешествий.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель с сыном Али

Третья беременность, кстати, сильно изменила профессиональные планы актрисы. Она узнала о ней на съемках сериала “Кровавый эфир”, что стало для нее полной неожиданностью. Ради здоровья будущего ребенка актриса прервала контракт.

Старшему сыну супругов Али зимой этого года исполнилось 11 лет. Актриса, которая не часто делится личным, поздравила своего первенца на страницах социальной сети и опубликовала архивные фотографии. Младший мальчик, которого знаменитые родители назвали Хан, родился 8 марта 2020-го.

Напомним, Халит и Бергюзар познакомились на съемочной площадке сериала “1000 и одна ночь” в 2006 году и начали встречаться, хотя Эргенч тогда был несвободен. Когда актер развелся, девушку затравили интернет-пользователи, считая, что это она увела артиста из семьи. Как бы там ни было, Халит женился на Бергюзар 7 августа 2009 года и теперь в каждом интервью признается жене в любви.