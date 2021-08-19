Российские правозащитники готовы помочь семье сбитого полицейским американца

С 2017 года семья американца Блэйна Лэнда, погибшего по вине полицейского, пытается добиться справедливого расследования обстоятельств его гибели. Проведенная тогда полицией служебная экспертиза завершилась спустя месяц и все обвинения с офицера были сняты.

Трагедия произошла в мае 2017 года, когда помощник шерифа Тим Джеймс ехал на вызов об ограблении. Он сбил Лэнда насмерть. Позднее на официальной пресс-конференции представитель офиса шерифа утверждал, что погибший якобы преднамеренно бросился под колеса, желая свести счеты с жизнью. А сам шериф заявил, что Лэнд был бездомным.

На протяжении четырех лет родственники Лэнда добиваются от полиции Джексонвилла пересмотра дела, поскольку выводы, сделанные следствием, не соответствуют действительности.

Их адвокату Джону Филипсу удалось выяснить, что на Тимоти Джеймса неоднократно жаловались, указывая на его чрезмерную жестокость и рукоприкладство. Несмотря на то, что помощник шерифа имел далеко не безупречный послужной список, следствие сделало вывод, основываясь лишь на его показаниях. При этом, чтобы получить публичные записи с историей работы этого сотрудника, офис шерифа потребовал 314 тысяч долларов.

«Когда офис шерифа Джексонвилла убивает кого-то, а затем отправляет вам счет на 314 тысяч долларов за публичные записи, они знают, что держали на службе плохого офицера», – написал адвокат Джон Филипс на своей странице в социальной сети.

Весной 2021 года семья погибшего написала новое исковое заявление, в котором обвинила сотрудников офиса шерифа Майка Уильямса в неоправданном, необоснованном и незаконном применении силы, а его самого в поощрении такого поведения.

Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) обратили внимание на ситуацию с гибелью Блэйна Лэнда. Организация, созданная при содействии российского предпринимателя Евгения Пригожина, считает ситуацию вокруг гибели Лэнда примером полицейского произвола по отношению к простым гражданам в США.

Российский ФБР считает своей миссией целенаправленную борьбу против полицейского и тюремного произвола во всем мире. Поэтому правозащитники поддерживают требования истцов провести независимое расследование. Инициативная группа ФБР уже направила официальные запросы американскому правительству. Также они сообщили, что готовы оказать пострадавшей стороне юридическую и информационную помощь.