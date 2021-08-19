 

Небольшие изменения в питании улучшат здоровье и помогут спасти планету

19.08.2021, 18:14, Разное
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Оказалось, отказ от 10% суточного количества калорий, получаемых за счет говядины и обработанного мяса (сосисок, бекона), может дать существенный эффект. Если заменить их на калории из фруктов, овощей, бобовых и морепродуктов, то можно получить 48 дополнительных минут здоровой жизни в день, а выброс парниковых газов в атмосферу, связанный с питанием одного человека, снизится на треть. 

«В целом, диетическим рекомендациям не хватает конкретных и практических советов, мотивирующих людей менять свое поведение. И они редко говорят о проблеме влияния пищи на окружающую среду», – сообщила Катерина Стилияноу (Katerina Stylianou) из Мичиганского университета, соавтор исследования.

В исследовании ученые использовали недавно разработанные диетологические индексы. Они отражают количество минут здоровой жизни, связанных с употреблением различных продуктов. Например, хот-дог может стоить человеку 36 минут здоровой жизни в день, а порция орехов вместо него – добавит 26 минут.  

При оценке экологического влияния пищи учитывали влияние на окружающую среду ее производства, обработку, отходов и некоторых других факторов.

Самыми благоприятными для окружающей среды и здоровья продуктами оказались орехи, фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты и морепродукты. Наиболее вредными и опасными – различные виды мяса (говядина, свинина, баранина), включая обработанное.

Авторы исследования рекомендуют всем выбирать пищу, которая как полезна для здоровья, так и оказывает минимальное негативное влияние на окружающую среду. Они считают, что целевая замена некоторых вредных продуктов на полезные может дать огромный эффект.

Ученые отметили, что хотя растительная пища обладает в среднем лучшими характеристиками, внутри групп продуктов могут быть значительные отличия.



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