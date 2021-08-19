Группа “Кино” выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя

24 сентября в 19.00 на сцену столичного Дворца спорта выйдут Александр Титов (бас-гитара и бэк-вокал), Игорь Тихомиров (бас-гитара и бэк-вокал) и Юрий Каспарян (соло-гитара и бэк-вокал). Музыканты сыграют 33 композиции, среди которых будут хиты группы “Группа крови”, “Кукушка”, “Хочу перемен”, “Пачка сигарет” и так далее.

“Петь будет сам Виктор Цой. В основе программы – голос фронтмена “Кино”, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей”, – говорится в пресс-релизе мероприятия.

По словам организаторов концерта, каждая песня будет сопровождаться видеорядом и 3D-графикой, созданными студией Firecat Films и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя 36-летним Александром Цоем.

“Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек “Кино”, хроника, короткие документальные вставки”, – говорится в анонсе.

“Мы долго работали над концепцией и писали сценарий. Решили, что в шоу обязательно должно быть место для ностальгии, архивных съемок, молодых музыкантов в кадре. Квартиры, обои, старые телевизоры, характерная для того времени стилистика и графика – все должно присутствовать. Но при этом мы хотели использовать и современные приемы. Не было задачи сделать эмоционально аккуратное шоу. Оно должно потрясать, иначе не было бы так круто”, – приводится в пресс-релизе цитата Александра Цоя.

Билеты на концерт группы “Кино” стоят от 1100 грн, купить их онлайн можно здесь.

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Фото: пресс-служба организаторов концерта



Фото: пресс-служба организаторов концерта



Фото: пресс-служба организаторов концерта



Фото: пресс-служба организаторов концерта



Фото: пресс-служба организаторов концерта

Контекст:

Рок-группа “Кино” была создана в 1982 году на базе Ленинградского рок-клуба. Основателем, лидером и автором почти всех текстов и музыки коллектива был Виктор Цой. За почти девять лет существования группа выпустила больше 100 песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных аудио- и видеозаписей.

Группа распалась 30 лет назад, в 1990 году, после гибели 28-летнего Цоя в автомобильной аварии.

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