 

Вспышка COVID-19 в “Молодой гвардии” в Одессе. Число заболевших выросло до 67

19.08.2021, 18:12, Новости дня
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Об этом Общественному рассказал 19 августа главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.

Таким образом, общее число заболевших достигло 67, инфекцию подтвердили у 56 детей и 11 вожатых.

Восемь заболевших детей госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3 в Одессе, ее директор Оксана Артемова не стала комментировать состояние детей.

Гончаров сообщал 18 августа, что у 33 детей предварительно подтвердили инфицирование штаммом “Дельта”. Биоматериал в тот же день отправили на исследование в Киев для подтверждения диагноза, результаты, по словам санврача, будут известны через три – пять дней.

Также Гончаров рассказал, что анализы для выявления штамма “Дельта” в области будут делать, возможно, с сентября.

Сейчас штамм, по его словам, регистрируется “по всей стране: где-то больше, где-то меньше”.

Контекст:

О вспышке COVID-19 в “Молодой гвардии” стало известно 16 августа. Тогда сообщалось, что заболели 42 ребенка и два воспитателя. Лагерь закрыли на карантин.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, лагерь закрыли на карантин.

В Минздраве заявили 18 августа, что контролируют ситуацию в “Молодой гвардии”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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