УЕФА не включил Месси и Роналду в тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Претендентами на победу являются три футболиста, играющие в английской Премьер-лиге (АПЛ): бельгиец Кевин Де Брейне (“Манчестер Сити”), итальянец Жоржиньо и француз Н’Голо Канте (оба – “Челси”).

Победитель будет объявлен 26 августа в турецком Стамбуле на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

The nominees for the 2020/21 UEFA Men’s Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards

— UEFA (@UEFA) August 19, 2021

Контекст:

С 2011 года, когда начали определять лучшего футболиста Европы, Месси побеждал дважды (в 2011 и 2015 годы), а Роналду – трижды (2014, 2016, 2017 годы). В 2020 году лучшим признали поляка Роберта Левандовски, играющего в “Баварии” (Мюнхен, Германия).

В 2021 году Месси перешел из испанской “Барселоны”, где провел почти всю карьеру, во французский ПСЖ.

Роналду играет за итальянский “Ювентус” (Турин). В сезоне 2020/2021 португалец стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А, забив 29 мячей в 33 играх.

