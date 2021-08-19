 

Верещук: Мы должны защищать себя сами. Это главный урок, который нам нужно вынести из событий в Афганистане

19.08.2021, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Афганистане была гражданская война, а у нас международный вооруженный конфликт. И это нужно учитывать, проводя какие-либо параллели.

Какие выводы мы должны сделать из событий в Афганистане? Нам нужно понять, что мы должны защищать себя сами. Партнерство, союзничество, гарантии безопасности и все, что будет написано на бумаге и, возможно, реализовано в виде проектов или программ поддержки – это хорошо. Но другое дело – своя армия, обороноспособность, оборонная сознательность, ощущение своей роли и места в строю. Победа – это наше общее дело. И этот урок мы должны для себя вынести.

Мне кажется, правительство Афганистана не до конца осознавало те возможности и инструменты, которые давала им поддержка США и союзных войск. Ведь они получили несравнимо больше и вооружения, и техники, и денег – больше $1 трлн, которые за 20 лет были выделены именно на обороноспособность. И что мы увидели? Армию, которой нет. Удивляет отсутствие морального духа, который есть у нас.

Возможно, мы не до конца понимаем проблемы, которые там есть, – этнокультурные, социокультурные, религиозные. Но в любом случае Джо Байден сказал, что Америка не обещала построить государство за них. Она обещала помочь. И правительство США, начиная с 2001 года, ставило задачу уничтожить террористов – “Аль-Каиду” и ее группировки. Это было сделано. Остальное – это вопросы к правительству Афганистана.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Путин провел переговоры с Пашиняном

20.11 / РАН заинтересовалась добычей ресурсов в космосе

14.02 / Суд восстановил в должности экс-главу полиции Винницкой области, подозреваемого в госизмене

19.03 / Минобороны Украины прекратило финансирование системы управления армией “Дзвін-АС”. Ранее на нее потратили 600 млн грн

23.02 / В Японии косплееры со страйкбольным оружием изображают войну в Украине

06.07 / Грозы закончатся, вернется жара до +33 °С. В Украину идет антициклон

08.07 / Опубликовано видео задержания в Астрахани планировавшего теракт сторонника ИГ

27.04 / Samsung установит на новый смартфон Galaxy S21 FE батарею на 4500 мАч

07.05 / “Еще одна растопырилась” – Брежнева широко развела ноги перед камерой

15.11 / Путин призвал Алиева сохранить христианские храмы в Нагорном Карабахе – Кремль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика