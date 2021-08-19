Верещук: Мы должны защищать себя сами. Это главный урок, который нам нужно вынести из событий в Афганистане

В Афганистане была гражданская война, а у нас международный вооруженный конфликт. И это нужно учитывать, проводя какие-либо параллели.

Какие выводы мы должны сделать из событий в Афганистане? Нам нужно понять, что мы должны защищать себя сами. Партнерство, союзничество, гарантии безопасности и все, что будет написано на бумаге и, возможно, реализовано в виде проектов или программ поддержки – это хорошо. Но другое дело – своя армия, обороноспособность, оборонная сознательность, ощущение своей роли и места в строю. Победа – это наше общее дело. И этот урок мы должны для себя вынести.

Мне кажется, правительство Афганистана не до конца осознавало те возможности и инструменты, которые давала им поддержка США и союзных войск. Ведь они получили несравнимо больше и вооружения, и техники, и денег – больше $1 трлн, которые за 20 лет были выделены именно на обороноспособность. И что мы увидели? Армию, которой нет. Удивляет отсутствие морального духа, который есть у нас.

Возможно, мы не до конца понимаем проблемы, которые там есть, – этнокультурные, социокультурные, религиозные. Но в любом случае Джо Байден сказал, что Америка не обещала построить государство за них. Она обещала помочь. И правительство США, начиная с 2001 года, ставило задачу уничтожить террористов – “Аль-Каиду” и ее группировки. Это было сделано. Остальное – это вопросы к правительству Афганистана.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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