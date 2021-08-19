 

В СНГ планируют принять заявление о защите избирательных прав граждан

19.08.2021, 18:08, Новости дня
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Страны Содружества Независимых Государств планируют принять заявление лидеров стран о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета.

«В Содружестве Независимых Государств разрабатывают проект заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств. Документ обсудили на заседании экспертной группы 19 августа в онлайн-формате», – говорится в сообщении пресс-службы исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Белорусcии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ. Заявление было инициировано и разработано России, оно призвано повысить доверие к выборам благодаря повышению открытости и гласности избирательного процесса, объяснили в исполкоме. Также с помощью документа планируется развить конструктивный, равноправный и уважительный диалог по принципиальным электоральным вопросам, определяющим стандарты современных демократических выборов, обменяться лучшими практиками и наладить взаимодействие Исполнительного комитета СНГ и МПА СНГ с другими мониторинговыми миссиями.

Принятие документа также будет способствовать расширению и углублению сотрудничества по линии центральных избирательных органов государств – участников СНГ, развитию институтов общественного и международного наблюдения, добавили в исполкоме.



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